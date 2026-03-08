Was wäre, wenn Google beim Social Media erfolgreich gewesen wäre? Hätte wohl einiges verändert (Meinung)

Google hat ein sehr breites Produktportfolio, das im Laufe der Jahre immer weiter gewachsen ist und große Teile des digitalen Alltags der Nutzer abdeckt. Doch es gibt auch weiße Flecken, die man fast schon als Lücken im Netzwerk bezeichnen könnte und es den anderen Produkten nicht immer leicht machen. Eine dieser Lücken befindet sich im Bereich der Social Networks. Wie würde das Web wohl aussehen, wenn Google in dieser Kategorie erfolgreich gewesen wäre?



Es gibt kaum einen Bereich im digitalen Alltag der Menschen, in denen Google nicht schon aktiv gewesen ist. Die Palette reicht von Informationen über Organisation, Kommunikation und soziale Medien, Unterhaltung bis hin zum Datenspeicher und der digitalen Bürowelt. In vielen Kategorien ist Google sehr erfolgreich, zum Teil marktführend oder gar dominant. Nicht selten ist es so, dass neue Produkte vom bestehenden Portfolio mitgezogen werden und sich gegenseitig zum Erfolg drücken.

Doch es gibt auch Bereiche, in denen es Google einfach nicht gelungen ist, ein starkes Produkt und eine erfolgreiche Strategie zu etablieren – dazu gehören unter anderem die sozialen Netzwerke. Man hat einige Anläufe unternommen und für eigene Verhältnisse sogar recht lange durchgehalten, doch ein Erfolg wollte sich nicht einstellen. Als wichtigsten Grund für das Scheitern kann man wohl festhalten, dass der typische Google-Weg im sozialen Bereich einfach nicht funktioniert. Das hat man mittlerweile erkannt.

Der wahrscheinlich erfolgreichste Anlauf war vor vielen Jahren das in einigen Ländern sehr populäre (noch vor Facebook) soziale Netzwerk Google Orkut. Diese wurde lange Zeit beibehalten, dann aber eines Tages für den Start von Google+ eingestellt. Orkut war in einigen Nischen erfolgreich, Google+ war ein sehr ernsthafter und sicherlich teurer Anlauf. Davor hat es noch den Megaflop GMail Buzz gegeben, der nur wenige Monate durchgehalten hat. Es gab noch weitere Produkte, doch diese drei sind die wichtigsten und haben ihre Zeiten geprägt.









Braucht Google ein soziales Netzwerk?

Die große Frage ist, ob ein so breit aufgestelltes Unternehmen wie Google überhaupt ein soziales Netzwerk benötigt. Die Nutzerscharen hält man sowieso auf den eigenen Servern, man baut ein geschlossenes Ökosystem und hat keinerlei Reichweiten-Probleme. Dennoch scheint immer wieder durch, gerade wenn es um das Teilen von Inhalten geht, dass dem Unternehmen ein echtes soziales Netzwerk fehlt.

Auch für die Gemini Personal Intelligence wäre ein soziales Netzwerk sicherlich ein Segen und würde dafür sorgen, dass das Profil des Nutzers sehr viel stärker ist. Wie wichtig ein soziales Netzwerk für ein Unternehmen sein kann, zeigt sich an den gigantischen Erfolgen von Facebook, Instagram oder auch TikTok. Diese Unternehmen verdienen nicht nur Milliarden Dollar, sondern bündeln auch sehr viel Aufmerksamkeit und bestimmen Gesprächsthemen.

Google würde mit einem erfolgreichen, oder überhaupt existierenden, Social Network heute sicherlich anders aussehen. Das Portfolio wäre wohl weniger datengetrieben, sondern hätte viele soziale Anflüge. Mit Blick nach Außen könnten aber auch der Meta-Konzern deutlich kleiner sein, Produkte wie TikTok vielleicht niemals so stark gehypt worden sein und das Social Media-Marketing rund um die Influencer vielleicht völlig anders aussehen.

P.S. Nein, YouTube ist aus meiner Sicht kein soziales Netzwerk, auch wenn es oftmals als ein solches eingestuft wird.

