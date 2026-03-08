Das Ende Android-Apps? Google könnte fast alle Apps durch dynamische Gemini-Oberflächen ersetzen

Googles Betriebssystem Android steht vor gewaltigen Veränderungen, die praktisch alle Bereiche des Ökosystems betreffen und die Plattform in die Zukunft führen sollen. All das wird auch an den Android-Apps nicht spurlos vorübergehen, die in ihrer heute bekannten Form vielleicht nicht mehr lange relevant sein werden. Es mehren sich gar die Anzeichen für das Ende der Android-Apps.



Das Android-Ökosystem definiert sich nicht nur über das Betriebssystem und dessen Möglichkeiten, sondern vor allem über dessen Apps, in denen die Nutzer die meiste Zeit der Smartphone-Nutzung verbringen. So wie das Betriebssystem, haben sich auch die Apps im Laufe der Jahre stark weiterentwickelt, wurden funktionell immer mächtiger und haben in einigen Fällen sehr große Bedeutung erlangt. Doch trotz aller Erfolge und der enormen Bedeutung für den digitalen Alltag könnten sie schneller als erwartet zum Auslaufmodell werden.

Aus struktureller Sicht befinden sich Android-Nutzer IMMER in einer App. Der Launcher ist eine App, die Telefonie ist eine App, die Tastatur ist eine App, die Systemeinstellungen sind eine App und so weiter. Doch um diese System-Apps soll es in diesem Artikel nicht gehen, sondern um die bewusst vom Nutzer heruntergeladenen und installierten Apps, die die Funktionalität des Smartphones um die gewünschten Aktivitäten erweitern.

Natürlich wird Google nicht das Ende der Android-Apps verkünden, doch in der jüngsten Zeit gab es sehr viele Hinweise darauf, dass deren Zukunft nicht mehr ganz so rosig ist, wie es noch vor kurzer Zeit ausgesehen hat. Das sind natürlich alles nur Indizien, doch sowohl in Umfang als auch Bedeutung sind sie sehr relevant und lassen kaum einen anderen Schluss zu, als den, der im Titel dieses Artikels steht.









Android wird zum KI-Betriebssystem

Erst vor wenigen Tagen hat Google eine tiefgreifende Veränderung für Android angekündigt: Man will die Plattform von einem „Operating System“ in ein „Intelligent System“ verwandeln. Die KI soll nicht nur einziehen, sondern zum Herzstück werden und die volle Kontrolle übernehmen. Android soll den Nutzer noch besser kennenlernen und ihm zugeschnittene Werkzeuge für die zu erledigenden Aufgaben zur Verfügung stellen. Das klingt nicht gerade danach, als wenn das mit den klassischen Apps möglich wäre.

Kurzgesagt: Die KI im Betriebssystem soll dynamische Apps zusammenbasteln, so wie der Nutzer sie benötigen könnte.

» Alle Infos zum geplanten Android-Wandel in ein KI-Betriebssystem

KI-Agenten statt Android-Apps

Zwischen den Zeilen hat man bei Google schon mehrfach durchblicken lassen, dass den KI-Agenten die Zukunft gehört. Auch wenn sie derzeit für die meisten Menschen noch theoretischer Natur sind, hat Google bereits das „Zeitalter der KI-Agenten“ ausgerufen. Statt Apps für Aufgaben verwenden zu müssen, sollen die KI-Agenten die Aufgaben über eigene Schnittstellen erledigen.

» Alle Infos zu den KI-Agenten/a>

Gemini erstellt maßgeschneiderte Anwendungen

Schon vor einem Jahr hatte ich hier im Blog prognostiziert, dass die Gemini-Apps die Android-Apps ersetzen werden – und genauso könnte es bald kommen. Gemini kann schon heute dynamische Anwendungen generieren und mit dem tiefen Einzug in Android dürfte das zu einer Kernfunktion werden.

Google Disco für perfekte angepasste Anwendungen

Erst vor wenigen Monaten wurde der KI-Browser Google Disco vorgestellt, der aus mehreren Webseiten ganz neue KI-Apps bastelt und Informationen zugänglich machen soll. Was ich hier im Blog als Angriff auf das gesamte Web gewertet habe, könnte nach demselben Schema auch als Angriff auf alle Android-Apps gewertet werden.









Google gibt Kontrolle über Android-Apps teilweise auf

Recht überraschend hat Google vor wenigen Tagen große Änderungen am Android-Ökosystem angekündigt, das deutlich mehr geöffnet werden soll. Man will externe App Stores unterstützen, die Gebühren senken, alternative Bezahlungsmethoden zulassen und mehr. Langfristig wäre Google schon aus regulatorischen Gründen nicht drumherum gekommen, aber aktuell ist dieser Schritt doch überraschend. Denn man gibt die Hauptfinanzierung von Android aus der Hand, um die man seit vielen Jahren mit allen Mitteln gekämpft hat.

Dass Google dies nun aufgibt, deute ich zumindest im Rahmen dieses Artikels auch damit, dass man keine relevante Zukunft mehr in den Android-Apps sieht. Man weiß, dass man den Nachfolger der Apps schon in der Schublade hat und diesen vielleicht schon in wenigen Monaten in sehr großem Stil ausrollen wird. Auf diese Weise entledigt man sich einigen Verantwortungen, gibt den Klägern und Kartellwächtern Futter und positioniert sich gleichzeitig für die Zukunft.

» So wird sich Android jetzt öffnen

—

Sicherlich wird es die Android-Apps auch weiterhin geben und man wird sie mutmaßlich auch in zehn Jahren noch nutzen können. Aber man kann auch MS DOS-Apps heute noch unter Windows 11 ausführen und es würde wohl niemand behaupten, dass diese im Privatbereich noch relevant sind 🙂

Letzte Aktualisierung am 7.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.