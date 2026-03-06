Android: Google warnt jetzt vor Akkufresser-Apps – neuer Hinweis im Google Play Store startet (Screenshot)

Google hat sich vor einigen Monaten einen neuen Schwerpunkt bei Android gesetzt, der die Akkulaufzeit der Smartphones je nach Konfiguration um mehrere Stunden verlängern soll. Im Zuge dessen gibt es nun eine Änderung im Google Play Store, der jetzt vor Akkufresser-Apps warnen kann. Dabei handelt es sich um ein Label, das sicherlich kein App-Entwickler sehen will.



Die Akkulaufzeit moderner Smartphones hat sich in den letzten Jahren spürbar gesteigert, einen echten Quantensprung hat es aber schon seit langer Zeit nicht mehr gegeben – doch vielleicht ändert sich das bald. Google hat im vergangenen Jahr ein neues App-Konzept vorgestellt, dass die Akkulaufzeit von Android-Smartphones um mehrere Stunden verlängern soll. Im Kern handelt es sich um eine sehr simple Funktion, die aber große Auswirkungen hat.

Bei den „partial wake locks“ geht es darum, dass einige Apps das Smartphone daran hindern, in den Tiefschlaf zu gehen. Das bedeutet, dass der SoC auch bei ausgeschaltetem Display auf hoher Stufe arbeitet und somit nicht in den Stromsparmodus gehen kann. Oftmals ist es so, dass dieses zwanghafte Wachhalten nicht notwendig ist – für Nutzer ist das aber ohne spezielle Tools nicht ersichtlich, welche Apps ein solches Verhalten an den Tag legen.

Jetzt hat der Google Play Store damit begonnen, vor solchen Apps zu warnen, die das Smartphone am Umschalten in den Tiefschlaf hindern. Auf obigem Screenshot seht ihr eine solche Warnung, die sicherlich kein App-Entwickler in seinem Listing sehen möchte. Denn es handelt sich nicht nur um einen kleinen Hinweis, sondern um ein rotes Warnschild mit Ausrufezeichen. Das dürfte viele Nutzer davon abhalten, den Installieren-Button zu tippen.

Diese Initiative hat die Akkueffizienz neben Stabilitätskennzahlen wie Abstürzen und ANRs zu einem zentralen Kriterium erhoben. Die Schwelle für problematisches Verhalten liegt vor, wenn in mehr als 5 % der Nutzersitzungen der letzten 28 Tage ein nicht ausgenommener, teilweiser Wake-Lock durchschnittlich mindestens zwei Stunden lang aktiv ist, während der Bildschirm ausgeschaltet ist . Ein Wake-Lock ist ausgenommen, wenn es sich um einen vom System gehaltenen Wake-Lock handelt, der klare Vorteile für den Nutzer bietet, die nicht weiter optimiert werden können, wie z. B. Audiowiedergabe, Standortzugriff oder nutzerinitiierte Datenübertragung.

