Gemini: KI-Bildgenerator Whisk wird eingestellt – Google integriert starkes Tool in Videogenerator Flow

Für den schnellen medialen Ausbau des KI-Modells Gemini hat Google innerhalb kürzester Zeit viele neue Produkte geschaffen, die zum Teil von Beginn an als experimentell eingestuft waren. Jetzt scheint das große Aufräumen zu beginnen, denn jetzt hat man die baldige Einstellung des KI-Bildgenerators Whisk angekündigt. Dieser soll im deutlich mächtigeren Flow aufgehen.



Googles KI-Modell Gemini hat ganz gewaltige mediale Fähigkeiten, mit denen man beim Wettlauf mit der Konkurrenz natürlich nicht hinter dem Berg halten wollte – daher hat man innerhalb kürzester Zeit viele Werkzeuge, Produkte und Experimente geschaffen. Eines dieser Werkzeuge ist der KI-Bildgenerator Whisk, der mit seinem alternativen Ansatz mehrere Bilder mischen kann, diese in Prompts zerlegen und auch animieren kann. Wir haben euch das Tool im verlinkten Artikel ausführlich vorgestellt.

Jetzt hat man die Einstellung von Whisk zum 30. April 2026 angekündigt, die schon im nächsten Monat erfolgen soll. Man verkauft das positiv als Fortschritt, denn es wird nur das Tool selbst, aber nicht die Technologie eingestellt. Das seit Anfang an im Bereich Google Labs betriebene Experiment wird zu einer Funktion von Gemini Flow befördert. Das Experiment zur Erstellung von visuellen Darstellungen kommt nun in den KI-Filmgenerator.

Die mit Whisk eingeführten Funktionen stehen schon jetzt in Flow zur Verfügung, sodass das experimentelle Werkzeug nicht mehr benötigt wird. Außerdem setzt Flow – powered by Veo – auf das neueste Modell von Gemini Nano Banana zur Bilderstellung. Die möglicherweise für Whisk gekauften KI-Credits stehen auch für Flow bereit und können somit weiterhin verwendet werden.

Solltet ihr noch mediale Inhalte in Whisk haben, die ihr behalten möchtet, müsst ihr euch beeilen. Denn diese lassen sich nur noch bis zum 30. April 2026 herunterladen und werden anschließend unwiederbringlich gelöscht. Erst vor wenigen Tagen wurde die Einstellung des Pixel Studio bekannt, das den Nutzern ebenfalls Möglichkeiten für die KI-Bildgenerierung geboten hat.

» Pixel Studio: Exklusive Google-App für die schnelle KI-Bildbearbeitung wird eingestellt – nach nur zwei Jahren

» NotebookLM: Google startet beeindruckende Cinematic Video Overviews – wandelt Dokumente in Filme (Video)

Letzte Aktualisierung am 28.02.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.