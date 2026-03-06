Android Update: Feature Drop, Start am Desktop, große Änderungen, neues Backup und Akkufresser-Warnung

Die erste Android-Woche im März hatte es wirklich in sich, denn sie hat uns viele große Ankündigungen gebracht, gleich zwei neue Releases, das Android Feature Drop, den Wandel in ein KI-Betriebssystem, gar ein neues Smartphone-Backup und sehr vieles mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Android wird zum KI-Betriebssystem

Google hat angekündigt, dass sich Android vom Operating System in ein Intelligent System wandeln wird. Man will KI in den Mittelpunkt der Nutzerinteraktionen stellen, will den Nutzern angepasste Apps und Oberflächen bieten und noch sehr viel mehr. Es ist eine tiefgreifende Veränderung, die sehr nachhaltig wirken wird.

» Gemini verwandelt Android in ein KI-Betriebssystem

Neues Android-Backup startet

Android bekommt eine neue Backup-Funktion, die den Downloads-Ordner direkt in der Cloud im Google Drive sichern soll. Dieser oftmals unterschätzte Ordner dürfte bei vielen Nutzern relevante Dateien enthalten.

» Neues Android-Backup auf Google Drive startet









Android 17 ist die wichtigste Version seit Jahren

Android 17 macht so viele neue Baustellen auf, dass man ohne Umschweife sagen kann, dass es eine der wichtigsten Versionen der letzten Jahre ist. Alle Details dazu findet ihr im verlinkten Artikel.

» Android 17 ist die wichtigste Android-Version seit vielen Jahren

Alle Infos zu den Android XR Smart Glasses

Die Android XR Smart Glasses sollen in Kürze starten. Google hat anlässlich dessen umfangreiches Material veröffentlicht, das uns die neuen Brillen zeigt, deren Standardtasten, die neuen Oberflächen, Animationen, Benachrichtigungen und noch vieles mehr.

» Alle Informationen zu den Android XR Smart Glasses – Brillen und Oberflächen

Die wichtigsten Android 17-Neuerungen

Mit Android 17 bringt Google viele Neuerungen in das Betriebssystem, die sich auch in der zweiten Beta zeigen. Wir zeigen euch alle Neuerungen in einer Galerie.

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in der zweiten Android 17 Beta

Android Sicherheitsupdate für März

Google hat das Android-Sicherheitsupdate für den Monat März veröffentlicht, das endlich wieder die Schleusen für Fixes geöffnet hat. Es gibt eine dreistellige Anzahl an Verbesserungen für viele Probleme und Lücken.

» Google veröffentlicht riesiges Android-Sicherheitsupdate für März

Neue Google-App für Musikerkennung

Google hat eine neue App für die Musikerkennung veröffentlicht, die auf der schon seit vielen Jahren bestehenden ‚Now Playing‘-App der Pixel-Smartphones basiert. Derzeit noch Pixel-exklusiv, aber das muss nicht so bleiben.

» Google startet neue Musikerkennung im Play Store









Smartphone-Markt in der Krise

Laut Marktforschern befindet sich der Smartphone-Markt in der Krise und wird dort wohl auch in den nächsten zwei Jahren nicht mehr herauskommen. Samsung, Apple und Google werden wohl die großen Gewinner sein.

» Smartphone-Markt stürzt 2026 wohl in die Krise

Android 16 QPR3 ist da

Google hat die Android 16 QPR3 in der finalen Version veröffentlicht. Diese bringt parallel zum Pixel Feature Drop viele Neuerungen auf die Smartphones.

» Google veröffentlicht Android 16 QPR3 mit vielen wichtigen Neuerungen

Android-Standort in Google Messages teilen

Google Messages hat eine neue Funktion bekommen, mit der sich der Live-Standort per Google Find Hub freigeben lässt. Dazu muss der Messenger nicht verlassen werden.

» Google Messages bekommt Live-Standort-Teilen mit Google Find Hub

Android Feature Drop ist da

Endlich gibt es wieder ein Android Feature Drop, das einen ganzen Schwung an Neuerungen auf die Smartphones vieler Android-Nutzer bringt. Es ist das erste große Update seit vier Monaten.

» Google veröffentlicht Android Feature Drop für März 2026

Android 16 bringt ganz neuen Desktopmodus

Mit Android 16 QPR3 startet der Desktopmodus für viele Pixel-Smartphones, Samsung-Smartphones und einige weitere Android-Geräte. Mit diesem Modus lassen sich die Apps vom Smartphone auf das große Display übertragen.

» Android 16 bringt jetzt neuen Desktopmodus für viele Smartphones









Große Änderungen bei Android

Google hat große Änderungen im Android-Ökosystem angekündigt. Man will die Daumenschrauben für Entwickler deutlich lockern, Gebühren senken, alternative App Stores besser als bisher unterstützen, externe Zahlungsmethoden akzeptieren und noch einiges mehr. Es sind sehr große Änderungen, die auch Fragezeichen aufwerfen.

» Google kündigt große Änderungen im Android-Ökosystem an

Google Play warnt vor Akkufresser-Apps

Der Google Play Store kann jetzt schon vor der Installation von Apps warnen, wenn sich diese als Akkufresser herausstellen könnten. Es erscheint eine Warnung an der Oberfläche, die zu einer im vergangenen Jahr gestarteten Initiative gehört.

» Google Play Store warnt jetzt vor Akkufresser-Apps

