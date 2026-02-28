Android & Google Drive: Google startet neues Backup für alle Nutzer – sichert Downloads-Ordner in der Cloud

Google hat das Betriebssystem Android im Laufe der Jahre mit einer Reihe von Backup-Lösungen versehen, die für die Datensicherheit sowohl beim Wechsel als auch Verlust des Smartphones sorgen. Jetzt kommt eine weitere Lösung dazu, die für viele Nutzer sehr praktisch sein und auch erstmals im Alltag helfen könnte: Der Downloads-Ordner soll automatisch auf Google Drive gesichert werden.



Bei den meisten Nutzern dürften die Android-Smartphones mit vielen persönlichen und vielleicht auch wichtigen Daten gefüllt sein – seien es Fotos, Video, Nachrichten oder auch Dokumente oder wichtige Einstellungen und Daten innerhalb von Apps. Die Relevanz des Smartphones ist den meisten Menschen zwar bewusst, doch erst beim Verlust wird einem klar, dass man gerade sehr viel mehr als nur eine teure Hardware verloren hat. Zumindest dann, wenn man sich nicht um ein Backup gekümmert hat.

Google bietet schon seit langer Zeit eine Reihe von Backup-Lösungen, die fest in Android integriert sind. Mit diesen lassen sich die wichtigsten Dinge wie installierte Apps, Android-Konfigurationen, App-Daten, SMS-Nachrichten, Anrufprotokolle und einiges mehr sichern. Die Mediensicherung übernimmt Google Fotos. Viele weitere Dinge liegen ohnehin permanent in der Cloud und wichtige Apps wie etwa WhatsApp besitzen ihre eigenen Backup-Lösungen (interessanterweise nach wie vor auf dem Google Drive statt auf einem Meta-Server).

Jetzt startet eine weitere Lösung für einen Bereich, den viele bisher vielleicht gar nicht im Blick gehabt haben: Der Downloads-Ordner. Bei vielen Nutzern vermutlich der einzige relevante Ordner überhaupt, den man auf dem Smartphone gespeichert hat. Die lokale Dateiverwaltung ist auf Smartphones bekanntlich völlig anders geregelt als etwa am Desktop.









Downloads-Ordner im Google Drive sichern

Mit der neuen Funktion zur Sicherung lokaler Dateien können Sie Ihre heruntergeladenen Dokumente automatisch in Google Drive speichern. So werden die Dateien geschützt und sind von allen Ihren Geräten aus zugänglich. Mit diesen Worten hat Google das neue Backup offiziell im Rahmen der System Updates angekündigt. Dabei ist ausdrücklich von Dokumenten die Rede, aber es ist davon auszugehen, dass der gesamte Ordner gesichert wird.

Wichtig zu beachten ist, dass es sich dabei um ein Backup und keine Synchronisierung handelt. Das bedeutet, dass neue Dateien aus dem Downloads-Ordner zu Google Drive geladen werden. Gelöschte Dateien werden hingegen nicht aus Drive gelöscht und zusätzlich zu Drive hochgeladene Dateien werden mutmaßlich nicht in den Downloads-Ordner geschoben.

Der Downloads-Ordner kann bekanntlich nicht nur lustige Bildchen enthalten, sondern auch oftmals relevante Dokumente. Lädt man wichtige Anhänge herunter, Formulare, füllt Daten aus speichert diese ab, landen sie oftmals in diesem Ordner – der standardmäßig überhaupt nicht gesichert wird. Daher ist es sicherlich ein guter Schritt, dass sich dieser in Kürze automatisiert mit Google Drive sichern lässt. Der praktische Nebeneffekt ist, dass die heruntergeladenen Daten dann auch gleich auf anderen Geräten zur Verfügung stehen.

Die Ankündigung erfolgte schon vor gut zwei Wochen, bisher kam es aber nur bei wenigen Nutzern an. Achtet einfach einmal drauf, ob ihr das Google Drive-Backup bereits nutzen könnt.

