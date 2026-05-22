Google Pics: Neue Workspace-App für generative Bilder kommt – soll Grafiken erstellen und bearbeiten (Videos)

Die generative Künstliche Intelligenz zieht tief in Google Workspace ein und bringt jetzt wieder ein neues Produkt hervor, das in Kürze für Abonnenten starten soll. Dieses hat man mehr oder weniger nebenbei in dieser Woche als Google Pics angekündigt. Die App wird es den Nutzern ermöglichen, beliebige Grafiken zu erstellen, zu bearbeiten und in Dokumenten jeglicher Art zu verwenden.



Die generative KI ist aus dem Workspace-Universum kaum noch wegzudenken und soll in Kürze eine neue App erhalten: Google Pics. Dabei handelt es sich um eine eigenständige App, mit der die Nutzer Grafiken erstellen können, diese mit vielen Tools bearbeiten und dann auch in Dokumente, Präsentationen oder als Einzelbild verwenden können. Damit schlägt man in dieselbe Kerbe wie Google Vids, das im vergangenen Jahr als Tool für schnelle Videos und Animationen gestartet ist.

Objektsegmentierung: Wählen und bearbeiten Sie bestimmte Elemente präzise. Sie können ein Objekt einfach verschieben, seine Größe ändern oder es vollständig transformieren – beispielsweise die Farbe eines Pullovers ändern oder einen Hund in eine Katze verwandeln –, ohne den Rest des Bildes zu beeinflussen.

Wählen und bearbeiten Sie bestimmte Elemente präzise. Sie können ein Objekt einfach verschieben, seine Größe ändern oder es vollständig transformieren – beispielsweise die Farbe eines Pullovers ändern oder einen Hund in eine Katze verwandeln –, ohne den Rest des Bildes zu beeinflussen. Textbearbeitung und Übersetzung: Bearbeiten Sie Texte direkt in einem Foto oder übersetzen Sie sie in verschiedene Sprachen, wobei das ursprüngliche Design und der Schriftstil beibehalten werden.

Bearbeiten Sie Texte direkt in einem Foto oder übersetzen Sie sie in verschiedene Sprachen, wobei das ursprüngliche Design und der Schriftstil beibehalten werden. Integrationen mit Workspace: Pics wird auch in Workspace-Apps integriert, sodass Sie Bilder direkt dort bearbeiten können, wo sie sich befinden. Den Anfang machen Slides und Drive.

Erstellt werden die Bilder mit der generativen Gemini-KI, wobei die Nutzer in diesem Fall kein Einzelbild vorgesetzt bekommen, sondern ein bearbeitbares Objekt. Es lassen sich viele Dinge hervorheben, verschieben und in sonstiger Weise anpassen. In den unten eingebundenen Beispielvideos könnt ihr sehen, wie Google Pics aussehen soll.









Google Pics soll vollständig in Workspace integriert sein und außerhalb dieser eher auf Business konzentrierten Welt zunächst nicht zur Verfügung stehen. Starten soll die App zunächst für englischsprachige Nutzer im Laufe des Sommers, wenn diese ein Google AI Ultra-Abo für mindestens 100 Dollar pro Monat besitzen. Wir dürfen gespannt sein, was noch daraus wird.

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