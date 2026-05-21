GMail Live: Neue KI-Funktion durchsucht Posteingang und das Archiv nach konkreten Informationen (Video)

Im Posteingang und im Mailarchiv von GMail laufen viele wichtige Informationen zusammen, werden dort oftmals dauerhaft gespeichert und machen die Mailplattform zu einer wichtigen Quelle – auch für die KI. Jetzt hat Google die neue Suchfunktion GMail Live angekündigt, mit der die Nutzer nach konkreten Details fragen können, ohne sich auf einzelne E-Mails oder Stichwörter beziehen zu müssen.



GMail verfügt seit dem Start der Plattform vor weit über 20 Jahren über eine starke Suchfunktion, mit der sich Themen, Absender und Mailinhalte sehr leicht aufspüren lassen – wenn man sich eines dieser Details erinnern kann. Jetzt startet man mit Unterstützung der Gemini-KI in die nächste Generation der Suche, die sich eher an einer Konversation oder einem Prompt orientiert. Statt nach Stichpunkten, sucht man nach konkreten Antworten oder Fakten.

Das Ganze funktioniert per Sprachsteuerung und ist mit folgendem Beispiel zu sehen: Eine Nutzerin fragt über Sprachbefehle nach spezifischen Informationen aus ihren E-Mails, wie z.B. ob ihr Kind heute etwas Spezielles für den Kindergarten mitbringen muss. Gmail Live antwortet, dass heute „Show & Tell“ ist und das Kind einen Gegenstand von zu Hause mitbringen soll. Bei Bedarf lässt sich die E-Mail mit weiteren Informationen aufrufen. Schaut euch das einmal im folgenden Beispielvideo an:

Aber das ist nicht die einzige Frage: Auf die Frage nach anstehenden Veranstaltungen informiert das System über ein Schulpicknick am nächsten Freitag um 16:00 Uhr im Schulhof. Die Nutzerin erkundigt sich nach einer Nachricht eines Fliesenlegers. Gmail Live fasst zusammen, dass bis morgen 14:00 Uhr eine Entscheidung zwischen klassischen weißen Fliesen und grauen Hexagon-Fliesen getroffen werden muss, damit die Bestellung aufgegeben werden kann. Dazu werden auch die Preise genannt.

Diese neue Funktion startet in Kürze für alle Nutzer in englischer Sprache mit aktivem Google AI Pro oder Google AI Ultra-Abo. Die große Frage (für mich) ist, wo der Unterschied zwischen „GMail Live“ und einem eventuellen „Ask GMail“ liegt.

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