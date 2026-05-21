Google Play Store Aktion: Diese 63 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
play 

Nach der großen I/O Show gibt es im Google Play Store heute viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über das neue Android Halo mit KI-Agenten, über das kostenlose YouTube Premium in Google One und zeigen euch die Neuerungen in Android 17. Verpasst auch nicht Google Flow und Gemini Omni.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 19.05.2026

Google One & YouTube Premium: Kostenloser Vorteil für viele Nutzer – YouTube Premium Lite in Google AI Pro

Apps
Image to PDF - PNG to PDF
Image to PDF - PNG to PDF
Download QR-Code
Image to PDF - PNG to PDF
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Passport Photo: ID Photo Print
Passport Photo: ID Photo Print
Download QR-Code
Passport Photo: ID Photo Print
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Image Converter - HEIC to JPG
Image Converter - HEIC to JPG
Download QR-Code
Image Converter - HEIC to JPG
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Reminder Pro - Erinnerung
Reminder Pro - Erinnerung
Download QR-Code
Reminder Pro - Erinnerung
Entwickler: made easy
Preis: Kostenlos
Documentus Pro: Passport Photo
Documentus Pro: Passport Photo
Download QR-Code
Documentus Pro: Passport Photo
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Stick - Remote Control TV Pro
Stick - Remote Control TV Pro
Download QR-Code
Stick - Remote Control TV Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Spy Camera Network Scanner PRO
Spy Camera Network Scanner PRO
Download QR-Code
Spy Camera Network Scanner PRO
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Notch Effects Notch Animations
Notch Effects Notch Animations
Download QR-Code
Notch Effects Notch Animations
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Haunted Radio Spirit Box
Haunted Radio Spirit Box
Download QR-Code
Haunted Radio Spirit Box
Entwickler: White Light EVP
Preis: Kostenlos
Business Card Maker: Logo Card
Business Card Maker: Logo Card
Download QR-Code
Business Card Maker: Logo Card
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Watch Faces
InfoBlock Watch Face
InfoBlock Watch Face
Download QR-Code
InfoBlock Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Analog PRO: Watch face
Analog PRO: Watch face
Download QR-Code
Analog PRO: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Inverted Watch Face
Inverted Watch Face
Download QR-Code
Inverted Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Jahr des Pferdes
Jahr des Pferdes
Download QR-Code
Jahr des Pferdes
Entwickler: ZKin
Preis: Kostenlos
Core X Ignite Watch Face
Core X Ignite Watch Face
Download QR-Code
Core X Ignite Watch Face
Entwickler: Futorum
Preis: Kostenlos
CoreX Genesis Zifferblatt
CoreX Genesis Zifferblatt
Download QR-Code
CoreX Genesis Zifferblatt
Entwickler: Futorum
Preis: Kostenlos
Analog M3 Watch Face
Analog M3 Watch Face
Download QR-Code
Analog M3 Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Android 17: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der dritten Beta des QPR1-Betriebssystems (Galerie)

Google-Suche: Google will mit fremden Inhalten Geld verdienen – KI-Modus wird umfassend monetarisiert




pixel aktionen angebote google store amazon

Spiele
Aeroplane Chess 3D - Ludo Game
Aeroplane Chess 3D - Ludo Game
Download QR-Code
Aeroplane Chess 3D - Ludo Game
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Tap and Popping Battle Puzzle
Tap and Popping Battle Puzzle
Download QR-Code
Tap and Popping Battle Puzzle
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Space Survival: Weltraum Pro
Space Survival: Weltraum Pro
Download QR-Code
Space Survival: Weltraum Pro
Entwickler: Gem Jam
Preis: Kostenlos
Avalar: Shadow War Premium
Avalar: Shadow War Premium
Download QR-Code
Avalar: Shadow War Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
SciFi Survivor Premium
SciFi Survivor Premium
Download QR-Code
SciFi Survivor Premium
Entwickler: JoyUp
Preis: 0,39 €
King of Defense 2: TD Premium
King of Defense 2: TD Premium
Download QR-Code
King of Defense 2: TD Premium
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
King of Defense Premium
King of Defense Premium
Download QR-Code
King of Defense Premium
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
Defense legend 4 HD: Sci-fi TD
Defense legend 4 HD: Sci-fi TD
Download QR-Code
Defense legend 4 HD: Sci-fi TD
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
Mix Alchemy
Mix Alchemy
Download QR-Code
Mix Alchemy
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Word Connect - Fun Puzzle Game
Word Connect - Fun Puzzle Game
Download QR-Code
Word Connect - Fun Puzzle Game
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Word Search Game: Offline
Word Search Game: Offline
Download QR-Code
Word Search Game: Offline
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Water Sort Puzzle - Premium
Water Sort Puzzle - Premium
Download QR-Code
Water Sort Puzzle - Premium
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Mini Crossword - Word Fun!
Mini Crossword - Word Fun!
Download QR-Code
Mini Crossword - Word Fun!
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Chinese Checkers Master
Chinese Checkers Master
Download QR-Code
Chinese Checkers Master
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Tank Mini War
Tank Mini War
Download QR-Code
Tank Mini War
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Sudoku.org - LAN Battle
Sudoku.org - LAN Battle
Download QR-Code
Sudoku.org - LAN Battle
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
[VIP]UFO Dude RPG
[VIP]UFO Dude RPG
Download QR-Code
[VIP]UFO Dude RPG
Entwickler: Artifact Games
Preis: Kostenlos
Die verlorenen Schatz
Die verlorenen Schatz
Download QR-Code
Die verlorenen Schatz
Entwickler: Syntaxity
Preis: Kostenlos
Food Fever Premium: Restaurant
Food Fever Premium: Restaurant
Download QR-Code
Food Fever Premium: Restaurant
Entwickler: Unimob Games
Preis: Kostenlos
Mini Restaurant Premium
Mini Restaurant Premium
Download QR-Code
Mini Restaurant Premium
Entwickler: Unimob Global
Preis: Kostenlos
Stickman Master Premium
Stickman Master Premium
Download QR-Code
Stickman Master Premium
Entwickler: Unimob
Preis: Kostenlos
Ein Schiff bauen VIP
Ein Schiff bauen VIP
Download QR-Code
Ein Schiff bauen VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
FASTAR VIP - Rhythm Game
FASTAR VIP - Rhythm Game
Download QR-Code
FASTAR VIP - Rhythm Game
Entwickler: NextDoors
Preis: Kostenlos
[365fun] DinoRun4
[365fun] DinoRun4
Download QR-Code
[365fun] DinoRun4
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Match3D
[365fun] Match3D
Download QR-Code
[365fun] Match3D
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Fortress2
[365fun] Fortress2
Download QR-Code
[365fun] Fortress2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
RFS - Real Flight Simulator
RFS - Real Flight Simulator
Download QR-Code
RFS - Real Flight Simulator
Entwickler: RORTOS
Preis: Kostenlos
EHW Premium & stick fight
EHW Premium & stick fight
Download QR-Code
EHW Premium & stick fight
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Stack 2048
Stack 2048
Download QR-Code
Stack 2048
Entwickler: AK Studio Mobile
Preis: Kostenlos

Keine Google-Angebote mehr verpassen! So könnt ihr jetzt GoogleWatchBlog als bevorzugte Quelle hinzufügen + Abos




Icon Packs
Inab Purple - Icon Pack
Inab Purple - Icon Pack
Download QR-Code
Inab Purple - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Cubic Dark Mode - 3D Icon pack
Cubic Dark Mode - 3D Icon pack
Download QR-Code
Cubic Dark Mode - 3D Icon pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Cubic Light - 3D Icon Pack
Cubic Light - 3D Icon Pack
Download QR-Code
Cubic Light - 3D Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Pixel Net White - Icon Pack
Pixel Net White - Icon Pack
Download QR-Code
Pixel Net White - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Mawaz Yellow - Icon Pack
Mawaz Yellow - Icon Pack
Download QR-Code
Mawaz Yellow - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Lineblack - Yellow icon Pack
Lineblack - Yellow icon Pack
Download QR-Code
Lineblack - Yellow icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Lines Circle - White Icon Pack
Lines Circle - White Icon Pack
Download QR-Code
Lines Circle - White Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Iris Light - 3D App Icons
Iris Light - 3D App Icons
Download QR-Code
Iris Light - 3D App Icons
Entwickler: Creativepixels
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel

 

Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket