Chromecast: Hat Google den Stecker gezogen? Nutzer berichten, dass YouTube und Co nicht mehr streamen

Google war über viele Jahre mit dem Chromecast sehr erfolgreich und hat es vielen Millionen Nutzern erstmals ermöglicht, mediale Inhalte vom Smartphone oder Desktop auf den Fernseher zu streamen. Selbst die erste Generation des Dongles ist nach wie vor weit verbreitet, doch jetzt könnte dieser vor dem Aus stehen: Immer mehr Nutzer berichten, dass der Dongle für wichtige Apps nicht mehr verwendbar ist.



Mit dem Chromecast der ersten Generation gehörte Google zu den Pionieren im Bereich der TV-Dongles und hatte vor allem durch die Einführung der Google Cast-Technologie dafür gesorgt, dass sich Inhalte vom Smartphone, Tablet oder Desktop auf den Fernseher übertragen lassen. Der Cast-Button verbreitete sich schnell, ist vor allem in den Medien-Apps zu einem gewissen Standard geworden und ist auch in den Chrome-Browser integriert.

Seit einigen Tagen nehmen Berichte von Nutzern der ersten Generation des Dongles zu, dass sich dieser kaum noch verwenden lässt: Wichtige Apps wie YouTube oder HBO Max können den Dongle nicht mehr finden – er taucht einfach nicht mehr als Streamingziel auf. Andere Apps wie Spotify oder Disney+ sollen noch funktionstüchtig sein. Das könnte damit erklärt werden, dass die Cast-Technologie innerhalb der Apps aktualisiert worden ist oder eben nicht. Sicher ist das allerdings nicht.

Die Berichte häufen sich, doch Google hat bisher nicht reagiert. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn bekanntlich reagiert das Unternehmen oft erst dann, wenn man einen Fix in der Tasche hat. Doch weil der Support des ersten Chromecast bereits im Jahr 2023 ausgelaufen ist, wird es keinen Fix mehr geben. Google hatte schon damals gewarnt, dass durch das Support-Ende die Performance des Dongles im Laufe der Zeit abnehmen könnte – ohne näher darauf einzugehen.

Der erste Chromecast-Dongle kam 2013 auf den Markt und hat somit bei vielen Nutzern 11, 12 oder 13 Jahre zuverlässig seine Dienste getan. Natürlich wäre es schade, wenn dieser trotz funktionierender Hardware plötzlich nicht mehr nutzbar ist, aber nach einem solch langen Zeitraum muss man irgendwann auch damit rechnen. Ich hatte ebenfalls einen Chromecast der Generation seit 2013 im Einsatz, der mir zu Beginn dieses Jahres vollständig abgeraucht ist und sich nicht mehr einschalten lässt. Ist ein Einzelfall und hat nichts mit dem Thema zu tun, hatte mich aber erst daran erinnert, wie lange dieses damals sehr günstige Stückchen Hardware seine Dienste geleistet hat.

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