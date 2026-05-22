Android Update: Google schafft das ‚Betriebssystem‘ ab, neue Apps, neue Google-Laptops, Android 17 und mehr

Auch nach der großen Android-Woche gab es in den letzten Tagen wieder sehr viele interessante Meldungen, über die wir euch informieren konnten: Wir schauen uns den Desktop-Start ausführlich an, die Transformation der Apps, das Ende des Betriebssystems, zeigen die neuen Google-Laptops, neue Apps und sehr viel mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Auch in der dritten Android-Woche des Mai konnte uns Google wieder viele interessante Ankündigungen liefern, die die Zukunft der Plattform massiv beeinflussen werden. Das reicht vom App-Ersatz über den Desktop-Start und die Abschaffung des Betirebssystems bis zu neuen Apps und natürlich auch Android 17. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Android 17 gibt mehr Zeit für Social Media-Scrolling

Google will den Nutzern durch viele neue KI-Funktionen mehr Zeit für die wichtigen Dinge am Smartphone geben – die Frage ist nur, was das eigentlich sein soll. Parallel dazu kündigt man eine große Social Media-Offensive in Zusammenarbeit mit Meta an, um die Produkte tiefer in den Android-Alltag zu verankern. Einen Zusammenhang stellt man selbst natürlich nicht her…

» Neue Funktionen in Android 17 sollen den Nutzern noch mehr Zeit zum Vertrödeln geben

Das sind die Googlebooks

Google wird in Kürze den Android-Desktop in Angriff nehmen und das Betriebssystem Aluminium OS auf den Googlebooks starten. Wir zeigen euch die neue Geräteklasse, die für Android noch sehr wichtig werden wird. Die Geräte heben sich durch einige Dinge vom Rest des Laptop-Marktes ab. Wir fassen euch die Besonderheiten zusammen.

» Das sind die Googlebooks – alle Infos zu Googles neuen Laptops









Android Auto wird endlich modern

Google spendiert der Infotainment-Plattform Android Auto endlich moderne Oberflächen und lassen diese erstmals nicht so starr wie bei allen Vorgängerversionen aussehen. Das zeigt sich in noch mehr parallel nutzbaren Apps, einer schicken Vollbildkarte und einer neuen Navigation. Wir zeigen euch viele Screenshots.

» Android Auto bekommt endlich moderne Oberflächen und Funktionen

Google ersetzt das Betriebssystem durch Gemini Intelligence

Google spricht ganz unverhohlen gar nicht mehr vom Betriebssystem, sondern nur noch von einer Gemini-Plattform – das gilt sowohl für die neuen Googlebooks als auch alle anderen Android-Gerätschaften. Mit Aussagen wie „Intelligence is the new spec“ und dass Gemini das Android-Erlebnis enorm verändern wird, verstärkt man das noch.

» Google schafft das ‚Betriebssystem‘ ab – ersetzt es durch Gemini Intelligence

Google ersetzt Android-Apps

Google verabschiedet sich nicht nur vom Begriff des Betriebssystems, sondern wohl auch bald von einem großen Teil der Android-Apps. Denn den von Gemini genrierten Mini-Anwendungen gehört die Zukunft. Hier findet ihr alle Infos.

» Google könnte Android-Apps durch Mini-Apps von Gemini ersetzen

Android-Desktop schafft Brücke zum Smartphone

Der Desktop soll neu erfunden worden sein, hat man bei Google angekündigt, und zeigt auch gleich eine starke Integration der Smartphone-Umgebung auf den Googlebooks. Gut möglich, dass man damit endlich DIE Brücke zwischen Desktop und Mobil gefunden hat, an der andere Unternehmen über viele Jahre gescheitert sind.

» Zeigt Google endlich DIE Lösung für Android am Desktop?

Mein Gerät finden informiert über Nutzerstandorte

Die Trackingplattform „Mein Gerät finden“ kann jetzt darüber informieren, wenn eine beobachtete Person an einem bestimmten Ort eintrifft.

» Googles ‚Mein Gerät finden‘ informiert jetzt über Ankunft oder Abreise von Kontakten









Android XR Audiobrillen kommen

Die ersten Android XR-Brillen sollen endlich in diesem Jahr erscheinen – in Form der Audiobrillen. Wir zeigen euch die Ankündigung der Smart Glasses, die bereits über einen Zeitraum von zwei Jahren verschoben worden sind. Das Konzept für den Start ist sicherlich gut gewählt.

» Google kündigt die ersten Audiobrillen für Android XR an

Android 17 QPR1 Beta 3 startet

Google hat bereits die dritte Beta der Android 17 QPR1 veröffentlicht. Das neue Betriebssystem nähert sich damit dem Ende der QPR1-Schiene bzw. sollte diese eigentlich jetzt schon erreicht haben. Nach wie vor fragen wir uns, wo die finale stabile Version von Android 17 bleibt.

» Google startet Android 17 QPR1 Beta 3 für Pixel-Smartphones

Android Auto bekommt neuen Medienplayer

Android Auto bekommt nicht nur eine neue Oberfläche, sondern auch einen ganz neuen Medienplayer. Diesen zeigt man jetzt auf vielen Screenshots und gibt somit einen Einblick darin, wie YouTube Music, Spotify und Co in Kürze aussehen werden.

» Google zeigt neue Medienplayer-Oberflächen für Android Auto

Android 17 bekommt Continue on-Funktion

Android 17 bekommt eine neue Funktion, die das Fortsetzen von Apps auf einem anderen Gerät ermöglicht. Smartphone-Nutzer können eine App auf einem Tablet oder später am Desktop aufrufen und genau an der Stelle fortsetzen, wo sie auf dem mobilen Gerät aufgehört haben. In einer Demo hat man diese „Continue on“-Funktion bereits gezeigt.

» Android 17 bekommt neue Funktion zur Weiternutzung von Apps auf anderen Geräten









Android Halo zeigt KI-Agenten

Die KI-Agenten werden auch auf den Android-Smartphones einziehen und sollen die Nutzer gleichzeitig stets aktuell informieren als auch nicht stören. Wie man dieses Kunststück erreichen will, hat man jetzt mit dem ersten Ausblick auf Android Halo gezeigt. Halo bekommt einen prominenten Platz auf dem Smartphone und soll sich über diesen jederzeit aufrufen lassen und den Nutzer über aktuelle Abläufe informieren.

» Android Halo – so kommen die KI-Agenten auf Smartphones

Android 17 Neuerungen

Wir fassen euch alle Neuerungen von Android 17 QPR1 Beta 3 zusammen. Es ist die erste Beta der QPR1-Schiene, in der es wirklich einige erwähnenswerte und auch relevante Veränderungen gibt – sowohl funktionell als auch an der Oberfläche. Schaut euch unseren Bericht und die Screenshots der Neuerungen einmal an.

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in der Android 17 QPR1 Beta 3

Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.