Android: Google schafft das ‚Betriebssystem‘ ab – die Ablösung durch Gemini Intelligence ist ein echter Coup

Google setzt voll auf Gemini, hat schon im vergangenen Jahr die KI-Ära bzw. die Gemini-Ära ausgerufen und verfolgt diesen Ansatz jetzt auch bei einem der wichtigsten Produkte: Android. Die vor wenigen Tagen angekündigte Gemini Intelligence ist mehr als nur ein Aufsatz, denn es ist der Beginn eines tiefen Wandels. Man könnte auch sagen, dass Google das Betriebssystem als solches verschwinden lassen will.



Betriebssysteme spielen in der modernen digitalen Welt eine deutlich kleinere Rolle als in den Jahrzehnten zuvor. Zwar weiß heute noch jeder Nutzer, ob er mit Android oder iOS unterwegs ist, mit Windows oder MacOS und kennt vielleicht sogar die Versionsnummer. Jetzt hat Google den Betriebssystemen endgültig den Kampf angesagt und will das eigene Flaggschiff zumindest in der Wahrnehmung in Gemini aufgehen lassen.

Mit der Ankündigung von Gemini Intelligence für Android hat Google dem Begriff „Betriebssystem“ bereits den Todesstoß versetzt, das wird sowohl in den Blogbeiträgen als auch in Interviews und dem Marketing rund um die neuen Produkte sehr deutlich. Gemini Intelligence ist einer der wichtigsten Schritte der letzten Jahre und Google hat den dazugehörigen Blogbeitrag mit folgendem Satz eröffnet:

Android wandelt sich von einem Betriebssystem zu einem intelligenten System und macht eure Geräte durch zahlreiche Updates noch hilfreicher.

Und mit folgendem Satz hat man den Beitrag abgeschlossen:

Gemini Intelligence transformiert die Art und Weise, wie ihr eure Geräte nutzen werdet.

Viel deutlicher kann man es eigentlich gar nicht mehr machen. Man spricht nicht mehr vom typischen Aufbau des Betriebssystems mit seinen Apps, sondern in der Gesamtheit vom intelligenten System. Angetrieben von Gemini.









Gemini Intelligence ist DAS System

Parallel zur Gemini Intelligence hat Google den Start der Googlebooks angekündigt – eine neue Geräteklasse mit einem völlig neuen Betriebssystem. Allerdings wird das genutzte Betriebssystem mit keinem Wort erwähnt, stattdessen gibt es nur die Bezeichnung „Googlebook für Gemini Intelligence“. An der Basis dürfte das Android-basierte Aluminium OS zum Einsatz kommen, doch das ist für Google gar nicht mehr wichtig.

Ich gehe davon aus, dass man dieses Wording in den nächsten Monaten etablieren wollen wird. Auch auf den Pixel-Smartphones wird die Gemini Intelligence eine sehr große Rolle spielen und Android – egal ob 17, 18 oder 19 – als reine Bezeichnung in den Hintergrund rücken. Natürlich ist das Betriebssystem rein technisch betrachtet immer noch da und wird das auch immer sein müssen. Normale Nutzer kommen mit diesem aber nicht mehr in der Berührung. Eigentlich tun sie das schon seit vielen Jahren nicht mehr, sondern interagieren lediglich mit den theoretisch austauschbaren Benutzeroberflächen.

Google kann mit dieser Neudefinition dafür sorgen, dass die Plattformen der Konkurrenten schnell veraltet wirken. Microsoft setzt auf das Betriebssystem Windows, Apple auf das Betriebssystem MacOS und Google auf die Gemini-Intelligenz. Microsoft und Apple würden wohl kaum auf Copilot oder gar Siri umstellen – Google hingegen geht voran. Marketing-Psychologisch ein enormer Vorteil, den wir weiter beobachten werden.

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