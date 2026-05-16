ESC 2026 Livestream: Hier seht ihr das große Finale des Eurovision Song Contest Live bei YouTube (Video)

Heute Abend wird es endlich wieder musikalisch, denn die Familie versammelt sich vor dem TV und verfolgt das Finale des Eurovision Song Contest 2026! Allein aufgrund der Bandbreite dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein, sodass ihr dieses jährliche Großereignis sicherlich nicht verpassen wollt! Wer es nicht im linearen Fernsehen schauen kann oder möchte, kann heute Abend im YouTube Livestream dabei sein, der das Finale ab 21:00 Uhr in HD überträgt.



Der Eurovision Song Contest ist seit mittlerweile 70 Ausgaben eine feste Größe im Frühjahr / Sommerbeginn und ist auch in Deutschland jedes Jahr ein großes Thema – ganz egal, ob man es schauen möchte oder nicht. Die Begeisterung ist in jedem Jahr groß, die Hoffnungen in jedem Jahr noch viel größer und die Schmach der letzten Jahre ganz schnell vergessen. Nachdem wir auch mit der ballerhaften Chefsache nicht erfolgreich waren, geben wir in diesem Jahr Fire. Und wir Österreicher vergeben den Tanzschein.

Im großen Finale, das heute Abend in der österreichischen Hauptstadt Wien stattfindet, werden 25 Länder bzw. Künstler um den Sieg ringen. In den Vorfinals dieser Woche sind einige vielversprechende Teilnehmer ausgeschieden, doch die Auswahl für heute Abend kann sich wirklich sehen lassen! (Weil es dieses Jahr in Österreich stattfindet, bin ich natürlich besonders im Fieber und war natürlich auch bei einigen Veranstaltungen :-)) Der ESC wird weit über die europäischen Grenzen hinaus geschaut, auch dank YouTube, und ist eines der größten Musikereignisse weltweit.

Wir dürfen gespannt sein, ob das Feuer von Sarah Engels international gut ankommt, ob COSMO viele Punkte für seinen Tanzschein erhält oder ob der Sieg dann doch mit großem Abstand zu den Favoriten nach Finnland geht. In jedem Fall wird es ein sehr musikalischer und im letzten Viertel (Punktevergabe) sehr spannender Abend. Persönlich finde ich die Punktevergabe seit der Umstellung vor einigen Jahren sehr erfrischend und hält die Spannung bis zum Ende hoch.

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Livestream des Eurovision Song Contest 2026 ab 21:00 Uhr

Wer die musikalische Veranstaltung nicht verpassen möchte, kann den Eurovision Song Contest 2026 Live aus Wien natürlich auch in diesem Jahr wieder im YouTube-Livestream verfolgen. Das tun Millionen von Zusehern schon seit Jahren und auch in diesem Jahr dürfte die Anzahl der Streamer wohl weiter wachsen. Denn der ESC ist nicht nur in den teilnehmenden europäischen Ländern populär, sondern auch in vielen anderen Ländern weit über die kontinentalen Grenzen hinaus, die die Veranstaltung nicht im Fernsehen zeigen.

In diesem Jahr gibt es auch Jubiläen: Es ist der 70. Eurovision Song Contest, es ist das zehnte Jahr in Folge, dass der ESC bei YouTube übertragen wird und auch in diesem Jahr dürfte es mit einer zweistelligen Millionenzahl wieder einer der beliebtesten Livestreams sein. Die einzige ernsthafte globale Konkurrenz dürften eher die Shows zur Fußball-WM 2026 sein – aber so weit sind wir noch nicht.

Viel Freude beim ESC!

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