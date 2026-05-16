Googles neue Desktop-App schlägt Windows: Warum schafft Microsoft das eigentlich nicht? (Kommentar)

Google hat kürzlich eine ganz neue Desktop-App gestartet, die mit einer sehr schlanken Oberfläche einen großen Umfang praktischer Funktionen und informativer Anlaufstellen im Gepäck hat: Mit dem globalen Start von Google für Windows ist dem Unternehmen ein echter Coup gelungen, bei dem man sich wirklich fragen muss, wieso Microsoft das bisher nicht geschafft hat. Google ist Microsoft im eigenen Hause vom Start weg überlegen.



Wir haben euch die neue Google-App für Windows hier im Blog bereits ausführlich vorgestellt und gezeigt, welche Funktionen diese bereits ab der ersten Version auf den Windows-Desktop bringen kann. Von der Suchmaschine über den KI-Modus und Google Lens bis zur Dateisuche und einem App-Launcher. Also eigentlich alles, was die Nutzer im smarten Alltag außerhalb des Browsers benötigen. Böse Microsoft-Zungen würden behaupten, dass es für die Masse der Nutzer nur Chrome und die Google-App braucht – und würden damit gar nicht so verkehrt liegen.

Gefühlt ist der große Ansturm auf die Google-App für Windows bisher ausgeblieben, aber das wird man in Mountain View sicherlich sehr genau beobachten und bei Bedarf die große Maschinerie in Gang setzen: Dezente Hinweise im Chrome-Browser, in den wichtigsten Google-Apps, vielleicht in Google Drive und schon schießen die Installationszahlen durch die Decke. Sollte Google ein ernsthaftes Interesse an der Verbreitung der App haben, was ich einfach mal voraussetze, können wir davon ausgehen, dass dieses Ziel auf die eine oder andere Weise erreicht werden wird.

Es ist fast schon unverständlich, warum Microsoft dem praktisch nichts entgegenzusetzen hat. Google greift hier mit einer simplen App in all den Bereichen an, die im eigenen Hause (Windows) eigentlich ein Kinderspiel für Microsoft sein sollten: Suchmaschine, KI-Modus, KI-ChatBot, App-Launcher, kombinierte lokale und Cloud-Dateisuche. Alles wichtige Geschäftsbereiche von Microsoft. Natürlich gibt es viele Integrationen in Windows, die von den Nutzern allerdings meist abgelehnt werden, weil sie nicht clever genug umgesetzt sind.









Google schlägt Microsoft mit Leichtigkeit

Nicht nur, dass Google diese Tools smart und hilfreich integriert hat – wie man es eigentlich von Microsoft erwarten sollte -, sondern diese funktionieren auch noch besser als die in Windows verfügbaren Integrationen. Allein die Tastenkombination ALT + SPACE, die pikanterweise bei den meisten Tastaturen direkt neben der niemals verwendeten Windows-Taste liegt, macht den Zugriff auf die integrierten Funktionen schneller, als es bei Windows bisher der Fall war.

Die Integration der Suchmaschine, des KI-Modus und damit auch Gemini ist für Google besonders wichtig und für Microsoft besonders schmerzvoll. Wie oft hat man schon versucht, die Nutzer von Bing, Copilot oder Edge zu überzeugen – und ist trotz Dark Patterns daran gescheitert. Fast noch wichtiger ist aber die lokale Suchfunktion, die bei dieser schlanken App aus dem Stand besser funktioniert als jede Windows-Suchfunktion in den letzten 30 Jahren.

Die Google-App durchsucht auf Knopfdruck lokale Dateien, Clouddateien und installierte Apps. Damit ist es ein schnellerer Startpunkt als das Windows-Startmenü. Und dieses hat bekanntlich mehr als drei Jahrzehnte auf dem Buckel. Jeder Nutzer kann sich einmal fragen, wie oft er die Windows-Dateisuche schon verwendet hat und wie hoch das Zufriedenheitslevel mit den Ergebnissen gewesen ist. Und dann versucht dasselbe mit der Google-App. Mein Fazit: Google Desktop ist endlich zurück!

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