Gemini Update: Google limitiert, neuer Videogenerator, Gemini Intelligence, neuer KI-Agent, Start am Desktop

Auch wenn es die große Android-Woche gewesen ist, hat uns natürlich auch die vergangene Gemini-Woche wieder weitergebracht und sehr viele Neuerungen durch tiefe Integrationen geliefert. Wir haben über den Gemini-Start am Desktop berichtet, über Gemini Intelligence, einen neuen KI-Videogenerator und KI-Agenten und mögliche neue Limitierungen des KI-ChatBot. Das und mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Die zweite volle Gemini-Woche im Mai war wieder vollgepackt mit Schlagzeilen, sowohl rund um den KI-ChatBot als auch dessen Ableger und recht stark aufgrund der tiefen kommenden Android-Integrationen. Android wird Gemini an viele neue Stellen bringen, Google setzt wohl bald Limits und auch im Bereich der Agenten und Videogeneratoren wird es voran gehen. In der folgenden Auflistung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Das ist der große Gemini Fitness-Neustart

Google spendiert den großen Fitness-Neustart mit Fitbit und Google Health, bei dem natürlich auch Gemini eine große Rolle spielt. Die KI soll dafür sorgen, dass die Nutzer auf Basis ihrer Daten umfangreich gecoacht werden können. Dazu gibt es den neuen Google Health Coach auf Basis der Gemini-KI.

» Google wagt Fitness-Neustart mit Fitbit, Google Health und Gemini – alles in der Übersicht

Gemini-Nutzer können sich bald klonen

Nutzer von Gemini können sich schon bald selbst klonen und als mutmaßliche KI-Agenten auf die Reise schicken. Dafür gibt es sehr viele Hinweise, die wir euch im folgenden Artikel sehr ausführlich zusammengefasst haben.

» Gemini-Nutzer können sich bald selbst durch KI-Avatar ersetzen









Google Health Premium als Alternative zu Google One?

Wird das neue Google Health Premium-Abo eine Alternative zu Google One? Das scheint gut möglich zu sein, denn auch dieses bringt die Gemini-KI mit und wer den Speicherplatz aus dem One-Produkt nicht benötigt, könnte somit eine interessante Alternative erhalten. Selbst der monatliche Preis ist derselbe, sodass eine Umstrukturierung denkbar erscheint.

» Wird das Google Health Premium-Abo zur Alternative zu Google One

Google Finanzen & Gemini

Google Finanzen bekommt jetzt auch in Deutschland den großen Neustart, der die tief integrierte Gemini-KI mitbringt. Wir zeigen euch, wie die Gemini-KI jetzt viele neue Datenquellen anzapft und viele Berichte umfangreich für euch auswerten kann.

» Google Finanzen bekommt Neustart mit Gemini-KI

Gemini OMNI Videogenerator

Gemini erhält einen neuen KI-basierten Videogenerator, der auf die Bezeichnung Gemini OMNI hört und jetzt bei ersten Nutzern aufgetaucht ist. Es gibt einige Beispielvideos und wir dürfen gespannt sein, wie sich dieser Videogenerator im Vergleich zum bereits verfügbaren Gemini Veo positionieren soll.

» Gemini bekommt neuen Videogenerator OMNI

Gemini-Nutzung wird wohl limitiert

Google könnte die Nutzung von Gemini schon bald einschränken. Bei einigen Nutzern zeigt sich ein neuer Bereich mit Usage Limits, der bei der Nutzung von Medien-Apps wohl recht schnell an seine Grenzen kommen kann. Schaut euch die Screenshots einmal an.

» Google testet erstmals Nutzungslimits für die Gemini-KI









Gemini macht Android zum KI-System

Gemini sorgt mit der neuen Gemini Intelligence dafür, dass Android zu einem echten KI-System wird. Man spricht dann wohl gar nicht mehr von einem Betriebssystem, sondern nur noch von einem intelligenten System. Wir zeigen euch, welche Möglichkeiten die Gemini Intelligence mitbringen wird.

» Gemini wandelt Android wohl zum KI-Betriebssystem

Gemini kommt zu Chrome für Android

Google bringt Gemini jetzt auch in den Chrome-Browser für Android. Dort wird der KI-Bot mit einem eigenen Button und Overlay zur Verfügung stehen, innerhalb dessen es viele Möglichkeiten zur Interaktion mit der aktiv geöffneten Webseite gibt. Aber auch das Suchen nach neuen Informationen und sogar ein automatisches Browsen kommt. Wir zeigen euch alle kommenden Neuerungen.

» Google bringt Gemini zu Chrome für Android

Gemini Intelligence erstellt Android Homescreen-Widgets

Die Gemini Intelligence bringt viele neue Möglichkeiten zu Android – auch auf den Homescreen. Wir zeigen euch, wie Gemini unter Android 17 in Kürze ganz neue Widgets erstellen können wird. Diese sollen alle gewünschten Informationen und Funktionen erhalten und sind der erste Schritte in Richtung KI-generierte Benutzeroberflächen. Damit kann man dann auch die Apps ablösen.

» Das kann die Gemini Intelligence für Android

» Neue Gemini Intelligence soll Android-Apps mit Homescreen-Widgets ersetzen









Das sind die neuen Googlebooks

Google hat die neue Geräteklasse der Googlebooks vorgestellt, mit denen die Gemini Intelligence im Schlepptau von Android und Aluminium OS starten soll. In den folgenden Artikeln stellen wir euch diese neue Oberfläche mit ihren Möglichkeiten ausführlich vor. Ein Highlight ist der Magic Cursor, mit dem man die Maussteuerung völlig neu erfinden will. Außerdem zeigen wir euch die Hardware, die sich ebenfalls abheben soll.

» Das ist das neue Googlebook-Betriebssystem mit Gemini Intelligence

» Das ist die neue Googlebook-Hardware für Gemini Intelligence

» So funktioniert der Magic Cursor für die Gemini-KI

Gemini Spark KI-Agent kommt

Gemini bekommt mit Spark einen neuen KI-Agenten, der sich jetzt erstmals in einem Leak zeigt. Dieser dürfte das Agenten-Gemini sehr viel breiter einführen und für alle Nutzer anbieten. Schon jetzt zeigt sich, was damit möglich sein wird.

» Gemini Spark kommt – ein neuer KI-Agent in den Startlöchern

Letzte Aktualisierung am 14.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.