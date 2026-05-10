Google Health Premium: KI-Alternative zu Google One? Gemini wird zum wichtigsten Faktor der Abo-Pakete

Recht überraschend hat Google am Donnerstag das neue Abo Google Health Premium gestartet, über das wir hier im Blog ausführlich informiert haben. Es zeichnete sich schon zuvor ab, dass dieses nicht nur ein Fitbit-Nachfolger ist, sondern auch den erweiterten Gemini-Zugriff im Gepäck haben wird. Damit könnte es zu einer interessanten Alternative zu Google One werden.



Als Nachfolger des Fitbit Premium-Abos geht in wenigen Tagen das neue Google Health Premium an den Start, das bereits am Donnerstag angekündigt wurde. Das Abo umfasst neben der erweiterten Auswertung aller gesammelten Daten auch den vollen Zugriff auf den Google Health Coach mit der tief integrierten Gemini-KI. Allein die rund um den derzeit im Rollout befindlichen Google Health Coach aufgebaute Struktur zeigt, dass Gemini eine wichtige Rolle spielt.

Meine Spekulation ist es, dass Google Health Premium sowohl die Auswertung der Vitaldaten als auch der Fitnessdaten umfasst und zusätzlich den erweiterten Gemini-Zugang mitbringt, der für den Health Coach notwendig ist. Wer die Premium-Funktionen von Gemini nutzen möchte (Gemini Advanced), konnte dies bisher nur mit einem Google One-Abo tun. Vor allem in den mittleren Abos ist Gemini als kostenloser oder sehr kostengünstiger Vorteil zu betrachten, den man Speicherplatz-Abonnenten zusätzlich bietet.

Mit Google Health Premium könnte es recht kurzfristig eine Alternative zu diesen Google One-Paketen geben. Wer nur Gemini möchte, aber den Speicherplatz nicht benötigt, könnte dies mit dem neuen Paket erhalten. Dadurch würde sich auch die Preissteigerung um 2 Euro pro Monat oder 20 Euro pro Jahr im Vergleich zum bestehenden Fitbit Premium erklären. Gleichzeitig könnte man damit die immer dringender benötigte neue Abo-Struktur einführen.









Google Health Premium statt Google One

Google hat mit zusammenhängenden Abos bisher gute Erfahrungen gemacht: YouTube Premium bringt YouTube Music mit, das dadurch einen wahren Nutzerboom erlebt hat. Google One bringt Gemini mit, das dadurch deutlich breiter als zuvor verfügbar ist. Und Google Health Premium könnte wiederum Gemini mitbringen. Das ist auch notwendig, denn die Überschneidungen zwischen Google-Powernutzern und möglichen neuen Fitbit-Nutzern könnte nicht ganz so groß sein.

Es wäre Neo-Nutzern von Fitbit, die durch das kommende Fitbit Air Fitnessband in diese Welt eintauchen, sicherlich schwer zu vermitteln, dass sie zusätzlich zu ihrem Fitbit-Abo eventuell auch noch ein Speicherplatz-Abo abschließen müssten, um die gesammelten Fitnessdaten per KI auszuwerten. Aktuell sieht es zwar nicht danach aus, aber die Gemini-Überschneidungen sind schon ein wichtiger Faktor. Interessant wird das natürlich für die Nutzergruppe, die beide Abos hat und eventuell doppelt für Gemini zahlen würde. Aber auch dafür wird es sicherlich Alternativen geben.

Wir dürfen gespannt sein, wie sich das neue Google Health Premium-Abo langfristig positionieren wird.

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