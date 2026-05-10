Android 17: Diese Pixel-Smartphones erhalten in Kürze das Update auf Googles neues Betriebssystem

Google wird voraussichtlich am Dienstag das neue Betriebssystem Android 17 veröffentlichen, das alle geplanten Betas durchlaufen hat und vor dem Sprung auf die Pixel-Smartphones steht. Nachdem wir euch bereits alle Neuerungen gezeigt haben, wollen wir uns anlässlich des bevorstehenden Rollouts ansehen, welche Geräte das Update auf das neue Betriebssystem erhalten werden.



Wir stehen vor einer extrem wichtigen Android-Woche, die uns viele große Neuerungen bringen wird. Wir haben euch alle relevanten und erwarteten Themen bereits im verlinkten Artikel zusammengefasst, zu denen auch der offizielle Start von Android 17 gehört. Der Start des neuen Betriebssystems ist bei der aktuelle Pipeline fast schon Nebensache, für Pixel-Nutzer aber perspektivisch der nächste wichtige Schritt.

Diese Smartphones erhalten Android 17

Dank der sehr langen Update-Garantie macht Google es den Nutzern aktuell noch sehr leicht, den Überblick zu behalten: Alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation werden das Update auf Android 17 erhalten. Das gilt für alle Smartphones vom Pixel 6 über das Pixel 7 und Pixel 8 bix zum Pixel 9 und Pixel 10 mit jeweils allen XL- und Pro-Ablegern. Das gilt auch für alle a-Ableger, für alle Foldables und auch für das Pixel Tablet. Faustregel: Wer an der Beta teilnehmen konnte, erhält natürlich auch die stabile Version.

Für die Pixel 6-Smartphones sollte Android 17 das letzte große Betriebssystem-Update sein. Zwar wird auch die brandneue Android 17 QPR1 Beta für die sechste Generation angeboten, doch mit einem Update auf Android 18 solltet ihr beim Smartphone aus dem Jahr 2021 nicht mehr rechnen.

Wir rechnen sowohl mit der Veröffentlichung als auch dem Rollout für den 12. Mai, dem Datum des Android Show-Events. Vielleicht nicht erst um 19:00 Uhr am Abend, sondern schon etwas früher, aber zuverlässig prognostizieren lässt sich das nach den Erfahrungen der letzten Jahre ohnehin nicht. Schaut euch doch bis dahin noch alle Neuerungen an, die das Betriebssystem mitbringt.

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in Android 17

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