Android & Gemini: Google schafft ein KI-Betriebssystem – nächstes Kapitel mit KI-Agenten und ‚amazing things‘

Google hat große Pläne für das Betriebssystem Android, die man am Dienstag im Rahmen der ‚Android Show I/O Edition‘ präsentieren wird – und dabei wird es wohl nicht nur um neue Plattformen oder verbesserte Funktionen gehen. Denn bei Android stehen ganz fundamentale Veränderungen an, die die Künstliche Intelligenz rund um Gemini sehr tief einziehen lassen. Google selbst hat die Messlatte bereits ganz nach oben gehängt.



Am Dienstag lädt Google zum Android Show-Event, das offenbar sehr fundamentale Änderungen für das Betriebssystem mitbringen wird. Google selbst spricht in der Einladung vom wichtigsten Android-Jahr überhaupt, was nach gut zwei Jahrzehnten schon eine Ansage für sich ist. Doch auch schon vor einigen Monaten hatte man sich ähnlich hochtrabend geäußert und von „amazing things“ gesprochen, die man sehr bald präsentieren will. Am Dienstag wird es endlich so weit sein.

Google wird das nächste Kapitel des Betriebssystems aufschlagen, das sich wenig überraschend um die Gemini-KI drehen wird, die vermutlich sehr viel tiefer integriert werden wird. Bislang sind alle Gemini-Dienste lediglich ein Aufsatz. Man will mit lokaler KI dafür sorgen, dass die Nutzer aufregende neue Dinge mit ihrem Smartphone tun können, die zuvor nicht möglich gewesen sind. Man verspricht, dass Android die Nutzer noch besser kennenlernt und will eine Plattform bieten, die wirklich für den Nutzer arbeitet und ihm umfangreiche Möglichkeiten zur Verfügung stellt.

Android is moving from an operating system to an intelligent system. This is the next chapter of Android. We are going to make a platform that truly understands and works for you.

Viel höher können Googles Entwickler die Messlatte eigentlich gar nicht mehr hängen. Denn das sind keine Aussagen eines übermütigen Entwicklers in einem Interview, sondern die Worte von Android-Chef Sameer Samat höchstpersönlich auf der großen Bühne des damaligen weltweit beachteten Galaxy S26-Events. Die Aussagen haben daher enormes Gewicht.









Android wird zum KI-Betriebssystem

Android wird sich zum KI-Betriebssystem wandeln und soll Googles Gemini-Power in das weltweit meistgenutzte Betriebssystem bringen, was sicherlich völlig neue Möglichkeiten mit sich bringt. Allein die Ankündigung, Android vom „operating system“ zum „intelligent system“ zu wandeln, zeigt schon wohin die Reise gehen wird: Dynamische Oberflächen, Automatisierungen, tiefe KI-Integrationen, möglicherweise digitale Nutzer-Avatare und nicht zuletzt das von mir hier im Blog bereits vor Monaten prognostizierte Ende der Android-Apps.

Aber nicht nur die Android-Apps werden sich verändern oder langsam zum alten Eisen gehören, sondern auch die klassischen Aufgaben der Oberflächen eines Betriebssystems: KI-Agenten sollen eine sehr große Rolle spielen, Gemini die Kontrolle übernehmen und viele Dinge wohl vollständig von selbst erledigt werden. Einen ersten Vorgeschmack hat uns schon die vor wenigen Tagen geleakte neue Google-App COSMO gegeben. Schauen wir uns aktuelle externe Entwicklungen wie OpenClaw an, zeigt sich schon, wohin die Reise geht.

Die große Frage wird sein, ob die Nutzer das alles überhaupt noch wollen. Ich will nicht die Rolle des Ewig-gestrigen einnehmen, aber vielleicht sind die heutigen Smartphone-Routinen gar nicht so schlecht, ohne dass den Menschen wirklich alles am Silbertablett serviert und jede Aufgabe abgenommen wird. Wir dürfen mit sehr großer Spannung auf das Event am Dienstag blicken, das ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Letzte Aktualisierung am 22.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.