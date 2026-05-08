Google Fit: Beliebte Fitness-App wird in Kürze eingestellt – Nutzer sollen sehr bald zu Google Health wechseln

Google stellt sich im Fitnessbereich neu auf und wird dabei nicht nur die Marke Fitbit im Softwarebereich fallen lassen, sondern auch eine weitere App einstellen: Wie man jetzt mitgeteilt hat, wird das bis heute populäre Google Fit im Laufe des Jahres eingestellt, sodass sich alle Nutzer eine Alternative suchen müssen. Man plant eine Migration, dürfte damit aber nicht alle Nutzer erreichen.



Durch den Umbau der Fitness- und Gesundheits-Ambitionen hatte Google zwischenzeitlich vier Fitness-Apps im Portfolio und jetzt beginnt durch die Neustarts auch das große Aufräumen. Wir hatten euch seit gestern bereits über die Neuerungen informiert, die den Neustart von Google Health sowie den Start von Google Health Premium mitbringen. In diesem Zuge wird die Fitbit-App eingestellt, aber auch eine andere beliebte App muss dran glauben.

Die im Jahr 2014 gestartete Fitness-App Google Fit wird im Laufe des Jahres eingestellt werden. Das war seit langer Zeit absehbar, denn eine Weiterentwicklung hat es seit Jahren nicht gegeben, die Webversion ist schon vor vielen Jahren eingestellt worden und rein strategisch war die App eigentlich schon seit der Fitbit-Übernahme nur ein Backup. Und dennoch ist sie aufgrund ihrer Simplizität, dem einfachen Tracking von Schritten und Kardiopunkten sowie den schnellen Übersichten ohne Werbung und Abo sehr beliebt. Auch das Tracking per Smartphone ohne jegliche zusätzliche Hardware ist ein großes Plus.

Man hat noch keinen Zeitplan genannt, doch die Einstellung soll im Laufe des Sommers 2026 erfolgen. Man will den Nutzern eine Möglichkeit geben, ihre über Jahre gesammelten Daten in das Fitbit-Universum bzw. zu Google Health zu übertragen. Wer schon seit längerer Zeit die angebundene Infrastruktur von Google Health Connect verwendet, hat ohnehin seit langer Zeit eine Synchronisierung der beiden Plattformen.

Sobald es mehr Details zur Einstellung gibt, werden wir natürlich hier im Blog darüber berichten. Bis es so weit ist, sollten sich treue Nutzer dennoch schon einmal mit Google Health anfreunden. Denn wer im Google-Universum bleiben möchte, wird um die Umstellung nicht herum kommen.

» Google Health: Neue Fitnessplattform ersetzt Fitbit – neue App mit Gemini-KI, Abo und Auswertungen

» Google Health Premium: Neues Google-Abo kommt – alle Infos zum KI-Nachfolger von Fitbit Premium (Galerie)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 22.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.