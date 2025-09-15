Android: Google Health Connect wird umgebaut – vom reinen Datenspeicher zum Datensammler (Teardown)

Google hat vor einigen Jahren die Plattform Health Connect gestartet, die normalerweise im Hintergrund agiert und die von den angebundenen Apps zugelieferten Daten verwaltet. Jetzt scheint eine Neupositionierung anzustehen, denn ein Teardown hat ergeben, dass die App schon bald einen integrierten Schrittzähler erhalten wird. Zusätzliche Erweiterungen, womöglich auf Basis von Gemini, dürften in Planung sein.



Schaut man sich das aktuelle Fitness-Portfolio von Google an, kann einem schon wieder schwindlig werden: Es gibt das altehrwürdige Google Fit, das vor vielen Jahren übernommene Fitbit, schon bald startet der Gemini Health Coach und im Hintergrund wird all das von Google Health Connect zusammengehalten. Und das sind nur die Apps, die eine gewisse Relevanz haben und sich an Endnutzer richten.

Die Plattform Health Connect fungiert bisher als eine Art Datenspeicher und Synchronisierungslösung. Alle angebundenen Apps schreiben ihre Daten dort herein und können sie auch auslesen. Das soll dafür sorgen, dass Fitnessdaten von Workouts bis zum Gewicht der Nutzer oder auch der zurückgelegten Strecken und Schritte App-übergreifend in etwa gleich aussehen. Ein guter Ansatz, der von vielen populären Apps verwendet wird.

Bisher ist Health Connect ein rein passiver Datenspeicher, aber das wird sich ändern. Ein Teardown hat nach der Aktivierung einiger versteckter Schalter ergeben, dass die Plattform selbst einen Schrittzähler erhält. Das bedeutet, dass sie erstmals selbst Daten sammeln kann. Für Fitness-Apps wird es dann nicht mehr notwendig sein, dass sie selbst Schritte zählen – obwohl das wiederum ohnehin technisch betrachtet die Google Play Dienste tun.

Wie sich dieses Fitness-Puzzle zukünftig zusammensetzen wird, werden wir vielleicht schon im nächsten Monat erfahren – denn rund um den 1. Oktober soll der Gemini-basierte Health Coach starten.

