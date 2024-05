Google Fit: Steht die Fitnessplattform vor dem Aus? Google kündigt Einstellung der Entwicklerschnittstelle an

Google hat mit Google Fit und Fitbit seit mehreren Jahren gleich zwei Fitnessplattformen im Portfolio, die sich funktionell stark überschneiden. Diese Koexistenz dauert bereits deutlich länger, als wir das vermutet hätten, wird aber wohl bald enden. Denn jetzt hat man die Einstellung der Google Fit-API verkündet und schneidet externen Apps somit den Zugriff auf die Daten ab.



Derzeit ist man bei Google nicht nur damit beschäftigt, Fitbit abzuwickeln und die Fitnesstracker-Marke an vielen Stellen verschwinden zu lassen, sondern auch im eigenen Fitness-Ökosystem gibt es offenbar damit zusammenhängende Änderungen. Jetzt haben die Entwickler angekündigt, dass die Google Fit-API für externe Entwickler schon bald eingestellt wird und längstens bis zum 30. Juni 2025 zur Verfügung steht. Bis dahin ist noch etwas Zeit, aber damit sind die Weichen gestellt.

Die API wurde bisher von Drittanbieter-Apps benötigt, um Daten bei Google Fit auszulesen oder zu schreiben. Man verweist die Entwickler darauf, dass sie stattdessen die Health Connect-Plattform nutzen sollen, die von Google schon vor längerer Zeit geschaffen wurde. Strukturell ein nachvollziehbarer Schritt, aber dennoch darf man das wohl als Wink mit dem Zaunpfahl verstehen, dass die Google Fit-Plattform nicht mehr lange existieren wird. Denn auch das letzte nennenswerte Update für die Android-App liegt weit über zwei Jahre zurück – wenn man mit der Synchronisierung mit Fitbit einmal absieht.

Google will sich in der nächsten Woche rund um die Google I/O detaillierter zu diesem Schritt äußern, was ebenfalls auf eine größere Änderung schließen lässt. Ich gehe davon aus, dass Fitbit die Fitness-Plattform der Wahl werden und Google Fit schon bald eingestellt wird – so wie es schon seit dem ersten Tag der Übernahme absehbar war. Dass es dann doch so lange dauern wird, damit hätten wohl nur die wenigsten gerechnet. Der Umbau von Fitbit zur reinen Fitnessplattform steht damit vor dem nächsten Schritt.

