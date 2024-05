Google Glass, Pixel Glass, Project Astra: Google steigt schon wieder in den Smart Glasses-Markt ein (Video)

Google arbeitet seit weit über zehn Jahren an Smart Glasses, wobei sich viele Nutzer sicherlich noch an Google Glass und vielleicht dessen eher hinter verschlossenen Türen genutzte Nachfolger erinnern können. Eigentlich hat man erst vor wenigen Monaten jeglichen Projekten aus diesem Bereich den Stecker gezogen, nur um jetzt ein Comeback zu feiern: Denn Google dürfte für das Gemini-basierte Project Astra schon bald eine neue smarte Brille auf den Markt bringen.



Als Google vor knapp 12 Jahren das Projekt Google Glass vorgestellt hat, waren alle Beobachter nicht nur begeistert, sondern regelrecht euphorisch ob der gezeigten Möglichkeiten. Daraus geworden ist bekanntlich nicht viel, denn das gesamte Ankündigungsvideo entsprang wohl mehr der Fantasie als dem tatsächlich technisch Machbaren. Und so sind einige Dinge, die man damals gezeigt hat, bis heute nicht in diesem Umfang möglich.

Viele Jahre später folgte ein weiterer Anlauf mit dem von mir getauften Pixel Glass, das man gar auf der großen Bühne der Google I/O gezeigt und für spätere Anwendungsfälle in Aussicht gestellt hat. Aber auch dieses Projekt ist mangels erfolgreicher Aussichten eingeschlafen und wurde erst vor wenigen Monaten mitsamt aller Augmented Reality-Aktivitäten endgültig eingestellt. Sollte es da tatsächlich schon kurze Zeit später mit einem neuen Konzept zurückkehren?

Als Google am Dienstag das neue beeindruckende Project Astra gezeigt hat, mit dem sich Gemini direkt auf das Kamerabild beziehen kann, kam es nicht nur auf dem Smartphone zum Einsatz. Denn es wurde ohne weitere Erwähnung eine smarte Brille gezeigt, die sich der Protagonist des Videos aufsetzt und anschließend statt dem Smartphone-Kamerabild verwendet. Viel eindeutiger kann man es nicht machen, dass es sich dabei um Smart Glasses handelt. Aber schaut selbst, spannend wird es ab Minute 1:25.









Rückkehr von Glass als KI-Produkt?

Die reine Hardware smarter Brillen ist heute keine unüberwindbare Herausforderung mehr und vor allem dank Cloudanbindung lässt sich auch die benötigte Rechenpower auf ein Minimum reduzieren. Woran es bei all den Google-Projekten rund um die smarten Brillen stattdessen scheitert, ist mehr das Anwendungsgebiet. Glass kann man rückblickend eher als Technologie-Demo verstehen, mit der man ein Produkt wie etwa „Google Now“ in Hardware gießen wollte.

Die folgenden Business-Projekte haben sich darauf konzentriert, Glass als hilfreiches visuelles Werkzeug zu etablieren, wobei sich der Anwendungsbereich abseits der Logistik wohl nie ergeben hat. Der neue Anlauf Pixel Glass sollte sich auf Augmented Reality konzentrieren und zusätzliche Informationen einblenden. Zwar dezenter als damals, aber mit gleichem Konzept. Mit dem Project Astra geht es nochmal in eine andere Richtung, denn diesmal soll die Brille der verlängerte Arm bzw. das Auge der Künstlichen Intelligenz sein.

Statt Augmented Reality also KI, was sicherlich erfolgversprechender ist. Dennoch erinnert obige Demo schon ein wenig an die 12 Jahre alte Google Glass-Präsentation. Und wieder ist es nur eine „Vision“ und noch kein konkretes Produkt.

