Pixel Glass: Google begräbt alle Pläne für die smarte AR-Brille – angekündigtes Produkt kommt nicht mehr

Google arbeitet seit vielen Jahren an der Augmented Reality und wartet, so wie viele andere Unternehmen in dieser Branche, noch immer auf den großen Durchbruch der visuellen Technologien. Doch nun scheint Googles Geduldsfaden gerissen zu sein, denn die verkündeten Entlassungen in der Hardware-Sparte beziehen sich zu einem großen Teil auf den AR-Bereich. Damit dürfte der Entwicklung von Pixel Glass endgültig vorbei und das Projekt vollständig begraben sein.



Google hat im Laufe der Jahre viele Projekte rund um die virtuellen Realitäten gestartet und war bereits mit Produkten aus den Bereichen VR, AR und XR am Markt – allerdings ohne echte Erfolge, die über so manchen Achtungserfolg hinausgehen würden. Vor bald zwei Jahren hatte man dennoch die Entwicklung einer neuen Augmented Reality-Brille angekündigt und erste Konzepte sogar auf der großen Bühne der Google I/O 2022 gezeigt. Eigentlich dachten wir, dass das Produkt im Laufe des Jahres 2023 als Pixel Glass auf den Markt kommen wird.

Doch schon im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Google die Weiterentwicklung deutlich verlangsamt hat, mehrmals die Strategie wechselte und von Pixel Glass über Google Glass bis Android XR und dem gemeinsam mit Samsung geplanten Anlauf immer wieder Veränderungen vorgenommen hat. Die Entlassungen zu Beginn des letzten Jahres sollen die AR-Abteilung bereits schwer getroffen haben und es war lange Zeit nicht einmal mehr klar, ob Google überhaupt noch an eigener Hardware arbeitet.

Später wurde bekannt, dass die Entwicklung von Pixel Glass vollständig eingestellt wurde und man stattdessen eine OEM-Strategie verfolgt. Statt eigene Hardware zu entwickeln, will man mit anderen Herstellern zusammenarbeiten und eine offene Plattform schaffen. Der Weggang des Android XR-Chefs im Sommer 2023 hat aber auch dahinter ein Fragezeichen gestellt.

A few hundred roles are being eliminated in DSPA with the majority of impacts on the 1P AR Hardware team. While we are making changes to our 1P AR hardware team, Google continues to be deeply committed to other AR initiatives, such as AR experiences in our products, and product partnerships.