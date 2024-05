Android 15: Homescreen und Sperrbildschirm im neuen Landscape-Modus nutzen – so sieht es aus (Video)

Smartphones lassen sich sowohl im standardmäßigen Portrait Modus (Hochkant) als auch im Landscape-Modus (Querformat) nutzen, wobei die meisten Nutzer sicherlich aus unterschiedlichen Gründen die erste Variante bevorzugen. Das könnte auch daran liegen, dass Google bisher nicht viel dafür getan hat, den Homescreen und den Sperrbildschirm auf den Landscape-Modus zu optimieren. Das dürfte sich mit Android 15 ändern.



Nur wenige Nutzer dürften wissen, dass sich der Android-Homescreen in den meisten Launchern auch im Landscape-Modus nutzen lässt, wenn dies in den Einstellungen aktiviert ist. Weil dieser aber auf die Standardausrichtung optimiert ist, ist die Nutzung in den meisten Fällen nicht ganz so komfortabel, wie es eigentlich sein könnte. Der Sperrbildschirm hingegen lässt sich bisher überhaupt nicht im Querformat nutzen, sondern wird unabhängig von der Haltung des Smartphones stets im Standardmodus gezeigt. Aber das wird sich ändern.

Mit Android 15 wird Google sowohl den Homescreen als auch den Sperrbildschirm optimieren, wobei es sich dabei vor allem um die eingeblendeten Benachrichtigungen bzw. beim Startbildschirm um die gesamte Benachrichtigungsleiste dreht. Diese wird sich, so wie man das schon seit einiger Zeit auf Android-Tablets tut, in zwei Hälften teilen können. In der linken Hälfte werden sich die Standardelemente wie die Schnelleinstellungen oder der Helligkeitsregler befinden und auf der rechten Seite die aktiven Benachrichtigungen.

Android-Bastler Mishaal Rahman ist es gelungen, diesen Modus bereits zu aktivieren und den folgenden Screenshot sowie das Video zu erstellen, die diese neuen Oberflächen im Einsatz zeigen. Die Platzverhältnisse sind zwar nach wie vor im Vergleich zur Portrait-Orientierung nicht unbedingt vorteilhaft, aber doch besser angeordnet als zuvor.









Derzeit soll es noch Bugs in diesem Modus geben, doch diese wird man sicherlich bis zum erwarteten Rollout von Android 15 im Herbst in den Griff bekommen. Da die Tablet-Oberflächen für diese Orientierung schon seit mehreren Jahren genutzt werden, ist der Weg zur Smartphone-Umsetzung ohnehin nicht weit.

» Android 15 & Pixel Launcher: Für mehr Übersicht auf dem Homescreen – zweizeilige App-Namen kommen

» Android 15: Das ‚auf einen Blick‘-Widget wandert auf dem Pixel Launcher-Sperrbildschirm nach unten (Video)

[Android Authority]