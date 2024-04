Android 15: Das ‚auf einen Blick‘-Widget wandert auf dem Pixel Launcher-Sperrbildschirm nach unten (Video)

Das ‚auf einen Blick‘-Widget ist ein fester Bestandteil auf vielen Homescreens und bei immer mehr Nutzern auch auf dem Sperrbildschirm zu finden. Mit Android 15 scheint Google eine Änderung vorzunehmen, die sich zuerst im Pixel Launcher zeigt und rein aus Usability-Sicht sicherlich sinnvoll sein kann: Das Widget wandert an den unteren Displayrand.



Viele Nutzer dürften die Annehmlichkeiten des ‚auf einen Blick‘-Widget auf dem Android-Sperrbildschirm zu schätzen wissen, doch die Positionierung ist nicht immer von Vorteil. Daher versucht man sich nun daran, dieses zu verschieben und somit vielleicht die Interaktion zu verstärken. Denn in der aktuellen Android 15 Beta ist das Widget bei Nutzung des Pixel Launcher am unteren Displayrand zu finden. Noch unter der angedeuteten Position des Fingerabdruckscanners.

Im obigen Video ist das Widget im Einsatz zu sehen. Durch die Position am unteren Rand erlaubt es in der normalen Handhaltung des Smartphones eine verbesserte Interaktion. Somit ist es eine gute Anlaufstelle für die wichtigsten relevanten Informationen. Aber es bleibt auch dauerhaft genügend Platz für das Widget, das in der vorherigen Umsetzung schon so manches Mal mit vielen eingegangenen Benachrichtigungen konkurrieren musste.

Dass das Widget am Sperrbildschirm am unteren Bildschirmrand und nach der Entsperrung am Homescreen wieder am oberen Rand zu finden ist, ist vielleicht nicht ganz optimal, doch daran wird man sicherlich aus mehreren Gründen nicht rütteln wollen. Bleibt abzuwarten, ob diese Position die Beta-Phase überlebt oder ob man den Nutzern die Option bietet, dies selbst festzulegen.

» Android 15 & Pixel Launcher: Für mehr Übersicht auf dem Homescreen – zweizeilige App-Namen kommen