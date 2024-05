Android 15: Pixel-Smartphones erhalten eine adaptive Vibration – passt sich der Umgebung an (Screenshots)

Google hat die zweite Runde der Android 15 Beta eröffnet, die viele interessante Neuerungen im Gepäck hat, die zum Teil offiziell angekündigt wurden, teilweise aber auch noch in einer experimentellen Phase sind. Dazu gehört die adaptive Vibration für die Pixel-Smartphones, mit der sich die Vibration für eingehende Benachrichtigungen oder Telefonate automatisch der Umgebung anpassen soll.



Ein Smartphone hat mehrere Möglichkeiten, um sich beim Nutzer bemerkbar zu machen, wobei neben einem Audiosignal oder der Displayanzeige bekanntlich auch die Vibration zum Standard gehört und recht häufig genutzt werden dürfte. Moderne Vibrationsmotoren können in unterschiedlichsten Intervallen und Intensitäten aktiv werden, wobei Android den Nutzern und Apps schon seit längerer Zeit die Möglichkeit gibt, dies individuell zu nutzen. Jetzt steht ein neues Feature in den Startlöchern.

Mit der aktuellen Android 15 Beta 2 zeigt sich auf den Pixel-Smartphones die adaptive Vibration. Dabei handelt es sich um eine Option für smarte Vibrations-Intensität. Denn diese soll sich automatisch an die Umgebung des Nutzers anpassen, wobei sowohl das Mikrofon als auch andere, nicht näher genannte, Sensoren zur Erkennung der Umgebung zum Einsatz kommen soll. Ist die Umgebung sehr ruhig, sollte die Vibration also eher dezent ausfallen. In einer lauten Umgebung genau das Gegenteil.

Ein großer Unterschied kann es aber auch sein, ob das Smartphone flach auf dem Tisch liegt oder gerade in der Hand gehalten wird. Ist erstes der Fall und die Vibration ist bis zum Anschlag aufgedreht, kann es bekanntlich ziemlich laut und je nach Situation vielleicht auch etwas unangenehm werden. Standardmäßig ist das Feature derzeit aktiviert und es lässt sich beim aktuellen Stand auch noch nicht einschalten.

