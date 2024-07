Pixel 9-Smartphones: Leak verrät alle Displaygrößen und viele Details zu den neuen Samsung-Displays (Infografik)

Die Pixel 9-Smartphones sind nur noch wenige Wochen, fast schon Tage, von der Präsentation entfernt und zeigen sich in diesen Tagen in Form von zahlreichen Leaks. Jetzt gibt es einen weiteren Schwung an Informationen, der uns die Displaygrößen aller vier Geräte verrät und einige weitere Details zu den Displays enthält. So sollen die Pixel 9-Smartphones dank eines neuen Samsung-Displays zu den Geräten mit der höchsten Helligkeit zählen.



Es gibt nicht mehr viel, das noch nicht über die Pixel 9-Smartphones bekannt geworden ist, aber dennoch finden die Leaker immer wieder neue Bereiche, in denen noch Informationen zusammengestellt werden. Jetzt bestätigen sich die zuletzt mehrfach geleakten Displayangaben aus einer angeblich internen Quelle bei Google: Tatsächlich wird ein neues Samsung M14-Display verbaut, das unter anderem von Apple im neuen iPhone verwendet werden soll und als eines der hellsten Displays am Markt zählt.

Das Display soll aber nicht nur heller sein als seine Vorgänger und das vieler Konkurrenten, sondern auch einen verringerten Energiebedarf haben – mutmaßlich aber nicht in dieser Kombination. Wie ihr obigen Spezifikationen entnehmen könnt, setzt man bei allen Varianten auf ein 120 Hertz-Display, so wie das auch schon bei den Pixel 8-Smartphones der Fall gewesen ist. Ein Rückschritt in diesem Bereich könnte man sich wohl auch kaum erlauben.

In puncto Displaygröße bestätigen sich die bisher bekannt gewordenen Informationen und natürlich werden die Displays aufsteigend nach Modellplatzierung immer größer. Das Pixel 9 entspricht in etwa dem Pixel 8, das Pixel 9 Pro XL ist nur geringfügig größer als das Pixel 8 Pro. Und das Pixel 8 Pro orientiert sich eher am kleineren, als am größeren Bruder.









Erst gestern hatten wir über die Pixel 9 Pro Fold-Displaygrößen berichtet, das im Vergleich zu seinem Vorgänger ganz ordentlich in der Größe wächst. Beim Außendisplay orientiert man sich mit 6,24 Zoll interessanterweise am Pixel 9 und trotz Namensverwandtschaft nicht am Pixel 9 Pro. Wird das Smartphone aufgeklappt, kommt ein 8 Zoll-Display zum Vorschein, das damit schon eine angenehme Tablet-Größe aufweist. Die Pixeldichte nimmt im Vergleich zum Vorgänger etwas ab, was im Alltag aber nicht auffallen dürfte. Dafür bleibt es bei 120 Hertz und man steigert sich auf 1600 Nits Innen sowie ganzen 1800 Nits Außen.

Ich denke, dass sich Google mit diesen Displays nicht verstecken muss und zumindest den Grundstein dafür legt, auch in diesem Jahr wieder an die Spitze der Displaytests zu gelangen. Das hängt dann natürlich auch davon ab, wie diese Displays konfiguriert und von Googles Ingenieuren entsprechend angepasst werden.

