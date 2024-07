Gemini: Kostenloses Update auf Gemini 1.5 Flash ist da – bringt schnellere Antworten und höhere Qualität

Google bietet das KI-Modell Gemini in unterschiedlichen Ausführungen an, die sich hauptsächlich im Datenumfang unterscheiden und an den verschiedensten Stellen eingesetzt werden. Jetzt hat man den Start des neuen kostenlosen Gemini 1.5 Flash angekündigt, das ab sofort allen Nutzern der Basisversion angeboten wird und nach eigenen Angaben auf ein vervierfachtes Kontextfenster setzen kann.



Gemini steht seit jeher in der kostenlosen Basisversion zur Verfügung, kann in der kostenpflichtigen Advanced-Variante genutzt werden und natürlich auch per kostenlosem Gemini Nano lokal und ohne Cloudanbindung. Jetzt hat Google das neue Gemini 1.5 Flash angekündigt, bei dem es sich um eine neue Bezeichnung für das deutlich verbesserte Basisangebot handelt. Gemini 1.5 Flash kann auf ein vervierfachtes Kontextfenster zugreifen und deutlich mehr Tokens verwenden als der Vorgänger.

Für die Nutzer bedeutet das, dass die Antworten noch schneller und noch qualitativ hochwertiger als bisher ausgespielt werden können. Klingt nach einer Standardverbesserung, aber man hat auch konkret an zwei Bereichen gearbeitet und will mit Gemini 1.5 Flash unter anderem die Bilderkennung verbessert haben sowie Argumentationen besser verstehen und ausspielen können. Nutzer sollen damit noch längere und tiefergehende Gespräche mit Gemini führen können.

Die Flash-Version kommt ab sofort bei der Einzelnutzung von Gemini zum Einsatz und sollte jetzt für alle Nutzer zur Verfügung stehen, die den KI-ChatBot im Browser oder per Smartphone-App verwenden. Dass man eine solche Flash-Version einführt und damit eine Art Zwischenschritt zwischen der bisherigen Variante und dem Ultra-Modell, würde ich als Zeichen der geringen Nutzung des kostenpflichtigen Modells bewerten. Daher scheint man den Funktionsumfang auch für alle anderen Nutzer erhöhen zu wollen, um Gemini weiter zu etablieren.

