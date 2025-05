Google Messages: Neue Funktion lässt euch Abos und Nachrichten abbestellen – Unsubscribe für SMS + RCS

Die Messenger-App Google Messages erhält eine neue Funktion, die für alle Nutzer sehr praktisch sein kann, die von einer Nachrichtenflut genervt sind: Eine neue Verknüpfung innerhalb der Konversation ermöglicht es, ein Abo auf Knopfdruck zu beenden, ähnlich wie das schon bei GMail seit langer Zeit möglich ist.



Auch wenn die SMS oder RCS für viele Menschen nicht unbedingt das meistgenutzte Kommunikationstool ist, dürfte es wohl auch heute noch in großem Umfang für Abo-Nachrichten zum Einsatz kommen. Zumindest so weit, dass Google Messages jetzt eine neue Funktion erhält, mit der sich diese Nachrichten abbestellen lassen. Dafür gibt es eine neue Verknüpfung über dem Textfeld, mit der ihr den Empfang der Nachrichten stoppen bzw. euer Desinteresse dem Absender mitteilen könnt.

Ein Tap auf den Button führt euch in eine weitere Oberfläche, an der der Grund für das Abbestellen angegeben werden kann. Zur Auswahl steht, dass ihr euch gar nicht bewusst angemeldet habt, dass es zu viele Nachrichten sind, dass ihr nicht mehr interessiert seid, dass es sich um Spam handelt oder ein weiterer Grund. Wird Spam ausgewählt, lässt sich außerdem festlegen, dass man dies den Google Messages-Servern mitteilen möchte – ähnlich wie der Spam-Button in GMail.

Das einzige, was Google Messages nach dem Durchlaufen dieses kurzen Prozesses tut, ist die Nachricht „STOP“ an den Absender zu senden. Das ist ein Standardsignal, das von allen seriösen Anbietern beachtet werden sollte. Man weist darauf hin, dass dennoch weiterhin wichtige Nachrichten vom Absender kommen könnten. Etwa wenn ihr über dieselbe Nummer OTPs (One-Time-Passwörter) und Nachrichten erhaltet. Nachrichten sollten dann unterbleiben, aber die notwendigen Passwörter natürlich weiterhin durchgehen.

Der Grund für das Abbestellen wird dem Absender nicht mitgeteilt und ist nur für die internen Google Messages-Statistiken. Gut möglich, dass man da eines Tages eine Schnittstelle öffnet, aber noch ist es nicht soweit. Auch ein automatischer Filter innerhalb von Google Messages, der Nachrichten anschließend als Spam einstuft, falls der Absender diese nicht einstellt, gibt es noch nicht.

