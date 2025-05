Android: Google Play Store verliert fast die Hälfte aller Apps – neue Zahlen zeigen massiven Rückgang

Der Google Play Store ist seit vielen Jahren der weltweit größte App Store und steht sowohl in puncto Nutzung als auch App-Auswahl an der Spitze – doch zumindest Zweites könnte schon bald nicht mehr gelten. Denn wie eine aktuelle Analyse jetzt zeigt, hat der Google Play Store innerhalb von nur einem Jahr praktisch jede zweite App verloren. Weit mehr als eine Million Apps sind verschwunden.



Der Google Play Store ist im Laufe der Jahre immer weiter gewachsen, denn er steht allen Entwicklern offen, die ihre Apps, Spiele und Tools über diesen verbreiten und auf ein sehr großes Publikum treffen können. Doch Google hat auch die Daumenschrauben immer weiter angezogen und einige Hürden geschaffen, die für engagierte App-Entwickler zwar leicht zu nehmen sind, aber für kleine Hobby-Entwickler oder längst vergessene Apps eben auch das Aus bedeuten konnten. Jetzt zeigt sich das Ergebnis dieser Schritte.

Gab es Anfang 2024 noch 3,4 Millionen Apps im Google Play Store, sind es im April 2025 nur noch 1,8 Millionen Apps – das eine Rückgang um ganze 47 Prozent. Nahezu jede zweite App ist also verschwunden und es ist anzunehmen, dass diese Entwicklung sich eher noch fortsetzen wird. Interessanterweise ist Google damit bald gleich auf mit Apple, denn der App Store umfasst jetzt 1,64 Millionen Apps – nach 1,6 Millionen Anfang des vergangenen Jahres. Gut möglich, dass sich das auch langfristig auf demselben Niveau einpendelt, denn viele Entwickler sind auf beiden Plattformen unterwegs.

Für Google und das Android-Ökosystem ist dieser massive Rückgang keine schlechte Nachricht, denn vermutlich werden nur die wenigsten verlorenen Apps vermisst. Viele stammten noch aus einer Zeit, in der jede App eine ganz spezielle Funktion erfüllte, in der Spielereien wichtig waren oder einfach nur Tausende von Apps den exakt selben Funktionsumfang hatten. Wer nach einer guten Taschenlampen-App sucht (der Klassiker), muss heute vielleicht noch aus Hunderten Apps wählen, statt früher mehreren Tausend. Weniger ist auch in diesem Fall mehr.

Aber Google hat nicht nur Richtlinien in puncto Sicherheit, Verwendung aktueller Technologien oder Alterseinstufungen vorgenommen, sondern auch ganz klar gemacht, dass man Apps mit „limitiertem Funktionsumfang oder Inhalten“ ebenfalls nicht mehr im App Store haben will. Und da dürften wohl einige dabei gewesen sein…

Pixel 9a kaufen + Pixel Buds A Kopfhörer gratis: Amazon | Media Markt | Saturn

Letzte Aktualisierung am 2025-04-27 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.