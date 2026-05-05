The Android Show: Google lädt zum Event – viele große Ankündigungen für ein wichtiges Android-Jahr (Video)

Google hat in diesem Jahr sehr große Pläne rund um Android und will diesen nun angemessenen Raum geben, um die großen Projekte zur Zukunft des Betriebssystems zu präsentieren. Nachdem es vor einigen Tagen schon durchgesickert ist, lädt man jetzt offiziell zur Android Show I/O Edition, die in genau einer Woche stattfindet. Es sind so viele Projekte in der Pipeline, das man bereits jetzt vom wichtigsten Android-Jahr überhaupt spricht. Wir zeigen euch, was kommen könnte.



Das Jahr 2026 wird eines der wichtigsten in der Android-Geschichte, das hatte ich hier im Blog schon mehrfach erwähnt und jetzt hat auch Google diese Einschätzung bestätigt. Man lädt zur großen Android Show I/O Edition, die am 12. Mai stattfinden und ab 19:00 Uhr Live übertragen werden soll. Dabei handelt es sich um eine Art ausgelagertes Event für die eine Woche später stattfindende Google I/O, die wohl mit Gemini und anderen Produkten genügend gefüllt ist.

This is going to be one of the biggest years for Android yet. Tune in to The Android Show | I/O Edition on Tuesday May 12 at 10 AM PT and be the first to take a look at what the future holds.

Google spricht schon in der Ankündigung davon, dass 2026 eines der größten Android-Jahre überhaupt ist und man den Nutzern im Rahmen des Events zeigen will, wie die Zukunft des Betriebssystems aussieht. Natürlich ist zuerst der Release von Android 17 zu erwarten, dem man aber natürlich kein eigenes Event widmen würde. Viel wichtiger wird es sein, dass das Betriebssystem auf neuen Geräteklassen und Plattformen starten wird, aber auch die KI-Möglichkeiten werden eine große Rolle spielen.

Auch der Android-Desktop wird sicherlich eine große Rolle spielen und wir erwarten außerdem größere Ankündigungen rund um das für Smart Glasses geschaffene Betriebssystem Android XR. In den verlinkten Artikel findet ihr alle bisher bekannten Informationen zu diesen wichtigen Neustarts.









Dass Gemini auch für Android eine wichtige Rolle spielen wird, zeigt sich schon am leichten bunten Streifen im Gesicht des Bugdroid sowie an der gesamten Farbgebung der Android-Figur, die recht deutlich in den Gemini-Farben gehalten ist. Die Kombination aus Android-Desktop und Gemini wird zum neuen Betriebssystem Aluminium OS führen, das vielleicht schon in der nächsten Woche als erster Release erscheint. Wir dürfen gespannt sein.

Wir halten euch natürlich hier im Blog auf dem Laufenden, werden vorab noch einmal die wichtigsten Infos aufbereiten und auch am 12. Mai über alle wichtigen Neuerungen berichten, die das Event mitbringen wird. Schon vor zwei Monaten hatte Google übrigens ‚amazing things‘ für Android mit KI-Agenten angekündigt. Wir dürfen gespannt sein…

» Android Show Webseite

» Android: Völlig neue Google-App bringt KI-Agenten auf Smartphones – das ist COSMO (Screenshots + Infos)

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Letzte Aktualisierung am 30.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.