Android: Google startet auf dem Desktop – so geht es mit Aluminium OS, ChromeOS und Android-PCs weiter

Google drängt mit Android auf den Desktop und will das Betriebssystem vermutlich schon in wenigen Wochen ernsthaft in diese Richtung erweitern – und das gleich mit mehreren Projekten. Der erste Anlauf ist längst genommen und wir wollen uns anlässlich dessen einmal eine schnelle Übersicht verschaffen: Wie geht es mit Android, Aluminium OS, den Android PCs und ChromeOS weiter?



Nachdem Google den Desktop viele Jahre lang weitestgehend ignoriert hat, soll es jetzt ganz schnell gehen. Erst vor wenigen Tagen wurden die neuen Google Desktop-Apps gestartet und ich hatte hier im Blog schon eingeordnet, dass diese eine neue Google-Umgebung durch die Hintertür zu Windows und MacOS bringen sollen. Aber darauf beschränkt man sich nicht, denn es werden auch ganz neue Produkte starten, mit denen sich Google ein eigenes Desktop-Betriebssystem mit starker Basis schafft.

Android auf dem Desktop startet 2026

Google wird in diesem Jahr Android auf den Desktop bringen – und das mit mehreren Anläufen. Bereits gestartet ist der Android-Desktopmodus, der bei Anschluss eines Smartphones an ein großes Display startet. Das ist der erste Schritt, aber dieser Modus ist nicht unbedingt als Betriebssystem zu verstehen. Stattdessen soll es eine eigenständige Android-Version geben, die auf dem Desktop als Betriebssystem zum Einsatz kommt. Unklar ist allerdings, wie sich diese Version zu Aluminium OS verhalten soll.

Aluminium OS startet 2026 und 2028

Das neue Betriebssystem Aluminium OS (ALOS) soll in Kürze das erste Ziel (Goal) erreichen und soweit fertiggestellt sein, dass man es auf interessierte Entwickler und Nutzer loslassen kann. Die finale Version will man allerdings nicht vor 2028 fertigstellen, sodass wir mutmaßlich in Kürze einen Schwebezustand von Aluminium OS erreichen, den Google hoffentlich sehr bald aufklärt. Denn der Desktop-Start für 2026 ist gesetzt. Es ist davon auszugehen, dass ALOS parallel zu Desktop-Android veröffentlicht wird, beide aber nicht auf eigenen Geräten verfügbar sein werden.

Ich gehe davon aus, dass Android für den Desktop und Aluminium OS recht ähnlich sein werden, vielleicht sogar dasselbe Projekt. Android für den Desktop ist die Basis und Aluminium OS der Aufsatz. Schon in wenigen Wochen dürften wir mehr wissen.

» Alle Infos zum Start von Aluminium OS









Wann kommen die Android-PCs?

Eigentlich hatte Google für dieses Jahr die ersten Android-PCs angekündigt – sowohl in Form eines Pixel Laptop als auch mit Geräten von externen Herstellern. Noch im Herbst hatte man beides angekündigt und auch den Android-Desktop-Start in Aussicht gestellt. Durch die unerwartete Verschiebung von Aluminium OS auf 2028 ist es allerdings fraglich, ob und wie diese Zeitpläne eingehalten werden können.

Außerdem stellt sich die Frage, welches der beiden OS überhaupt auf den Android-PCs zum Einsatz kommen soll. Sollte meine Aluminium OS-Theorie korrekt sein, können wir mit Android-PC für dieses Jahr und einem Pixel Laptop erst 2028 rechnen. Allerdings fand erst vor wenigen Tagen ein Pixel Laptop in der Android 17 Beta 4 Erwähnung. Es bleiben noch viele Fragen offen.

Chromebooks werden bis 2034 eingestellt

Was wir schon seit einigen Monaten sicher wissen, ist, dass das Aus von ChromeOS und den Chromebooks beschlossen ist. Google hat mehrfach angekündigt, dass ChromeOS keine große Zukunft mehr haben wird und perspektivisch durch Aluminium OS ersetzt werden soll. Erst Anfang des Jahres hat man dann sogar ein Enddatum verkündet: 2034 ist spätestens Schluss, denn dann läuft die Update-Garantie für alle Geräte aus, die das Upgrade nicht erhalten werden. Damit endet nicht nur die Geschichte von ChromeOS, sondern auch die der Chromebooks.

» Alle Informationen zum Aus von ChromeOS

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Selbst Google-intern scheint es immer wieder zu Verschiebungen zu kommen, sodass noch nicht absehbar ist, wie sich all diese Puzzleteilchen zusammensetzen werden. Allerdings gilt das nur für den Übergang. Das Ergebnis dürfte sein sein: Android auf dem Desktop, ALOS als Google-Gemini-Aufsatz und ChromeOS und Chromebooks verschwinden.

Letzte Aktualisierung am 22.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.