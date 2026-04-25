Pixel Knallerpreise im Google Store: Hohe Rabatte auf Pixel 10, Pixel Watch 4, Pixel Buds, Fitbit und mehr

Am letzten April-Wochenende lohnt sich wieder ein Blick in den Google Store bei Amazon, denn zum Monatsende dreht man noch einmal auf und bietet jetzt hohe Rabatte auf die aktuellen Produkte. Ihr könnt euch bis zu 30 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones sichern und auch rund um die Pixel Watch 4, die Pixel Buds und die Fitbit Fitnesstracker sind ähnlich hohe Einsparungen möglich.



Im Google Store bei Amazon gab es zuletzt viele starke Aktionen, zuletzt rund um die Pixel Week mitte April, doch auch außerhalb dieser Aktionswochen lohnt sich ein Blick in den Store. Im Folgenden findet ihr eine schnelle Auflistung der besten Aktionen und hohen möglichen Einsparungen, die ihr euch bei Interesse vielleicht nicht entgehen lassen möchtet.

Hohe Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones

Jetzt könnt ihr euch das Pixel 10 für nur 699 Euro sichern, das derzeit offenbar unter knappen Lagerbeständen leidet. Dafür sind die Pro-Modelle wieder erhältlich und werden von Google bei Amazon zu starken Aktionen verkauft: Jetzt könnt ihr euch 22 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro sichern oder auch 25 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL. Seid ihr eher an einem Foldable interessiert, gibt es jetzt 17 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro Fold.

Wer eher zu einem Budget-Gerät greifen möchte, was bei den Pixel-Smartphones sogar für die Vorgeneration aufgrund der langen Update-Garantie keine schlechte Idee ist, kann sich jetzt 15 Prozent Rabatt auf das Pixel 10a oder das Pixel 9a für nur 359 Euro sichern.

Letzte Aktualisierung am 25.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Hohe Rabatte auf die Pixel Buds

Wer passend zu den Smartphones etwas auf die Ohren möchte, kann sich jetzt 18 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a sichern oder ganze 18 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2.

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Hohe Rabatte auf die Pixel Watch 4

Passend zu den Smartphones und den Kopfhörern gibt es jetzt 25 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 (41mm), die in unterschiedlichen Ausführungen und Farben zu haben ist. Klickt euch da einfach mal für den endgültigen Preis durch. Außerdem gibt es jetzt 22 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 (45mm), die ebenfalls in den Varianten LTE oder WLAN zu haben ist.

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Hohe Rabatte auf Fitbit

Zu guter Letzt gibt es auch noch hohe Rabatte auf die Fitnesstracker und Smartwatches der Google-Marke Fitbit: Jetzt könnt ihr euch den Fitbit Inspire 3 mit 49 Prozent Rabatt sichern. Es gibt bis zu 41 Prozent Rabatt auf Fitbit Charge 6 und damit sind beide Tracker unter 100 Euro zu haben. Für die Fitbit-Smartwatches könnt ihr euch jetzt 7 Prozent Rabatt auf die Fitbit Sense 2 oder sogar 40 Prozent Rabatt auf die Fitbit Versa 4.

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» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

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