Pixel Update: Viele Infos zum Pixel 11, Pixel 11a und Pixel Watch 5, das Ende der Pixel 6-Ära und Pixel Glow

Die zu Ende gehende Pixel-Woche war in puncto Leaks sowie Vorschau auf kommende Produkte mehr als ergiebig, denn wir haben sehr umfangreiche Informationen bekommen: Es gibt Infos zu den Pixel 11-Smartphones, zur Pixel Watch 5 und sogar schon zum Pixel 11a. Außerdem berichten wir über das Ende der Pixel 6-Smartphones, über Pixel Glow und mehr. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Was war das wieder für eine Pixel-Woche mitten in der gefühlten Sommerpause? Es gab viele neue Informationen zu den Pixel 11-Smartphones und zur Pixel Watch 5, die nun praktisch vollständig bekannt sind. Außerdem blicken wir auf Pixel Glow, zeigen euch schon erste Infos zum Pixel 11a und noch sehr viel mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Das sind die Pixel 11-Smartphones

Schon jetzt gibt es sehr viele Informationen zu den Pixel 11-Smartphones, die wir euch im folgenden Artikel ausführlich zusammenfassen. Von den Spec über Bilder bis zu Farben und Preisen ist praktisch alles bekannt. Schaut es euch einmal im verlinkten Artikel an.

» Alles was bisher zu den Pixel 11-Smartphones bekannt ist

Pixel Glow Leuchteffekt

Die Pixel 11-Smartphones bringen den Leuchteffekt Pixel Glow auf die Rückseite der Smartphones – allerdings etwas anders, als wir das ursprünglich erwartet hatten. Wir zeigen euch die finale Umsetzung und blicken auf das, was daraus eigentlich hätte einmal werden können.

» So kann Pixel Glow auf der Pixel 11-Rückseite aussehen









Pixel Upgrade-Modell

Wir zeigen euch euer Pixel Upgrade-Modell. Das bedeutet, welches Pixel-Smartphone auf den Markt kommen wird, wenn die Update-Garantie für euer aktuell genutztes Gerät ausläuft. Das ist zwar eher eine theoretische Betrachtung, kann euch aber dennoch dabei helfen, die Länge der Pixel-Updates aus einem etwas anderen Blickwinkel zu betrachten.

» Das ist euer Pixel Upgrade Modell für den Smartphone-Wechsel

Pixel Buds Pro 3?

Wir erwarten, dass Google nicht nur die Pixel 11-Smartphones und die Pixel Watch 5 Smartwatches vorstellen wird, sondern auch neue Kopfhörer. Mutmaßlich werden die Pixel Buds Pro 3 schon bald folgen, die parallel zu den neuen Pixel-Smartphones vorgestellt und in den Verkauf gebracht werden sollten. Die smarten Kopfhörer werden bereits erwartet und dürften sich wohl stark auf die Gemini-KI konzentrieren.

» Kommen die Pixel Buds Pro 3?

Erst Infos zum Pixel 11a

Die Leaker blicken wieder weit voraus und zeigen uns schon jetzt erste Informationen zum Pixel 11a, das in mehr als einem halben Jahr als Budget-Ableger der Pixel 11-Smartphones auf den Markt kommen wird. Wir wissen jetzt schon, dass Google die mit dem Pixel 10a eingelegte Tensor-Pause wieder einkassieren wird.

» Leaker verraten erste Details zum Pixel 11a









Das Ende der Pixel 6-Ära

Schon sehr bald werden die Pixel 6-Smartphones nicht mehr mit Updates versorgt werden. Das ist vielen Nutzern jetzt klar geworden, weil sie erstmals seit vielen Jahren die neueste Android 17 Beta nicht mehr erhalten werden. Damit endet eine Ära, in der Google alle Pixel-Smartphones mit Tensor-SoCs mit Updates versorgt. Nach über fünf Jahren ist das aber auch nicht mehr zu erwarten – es sei denn ihr habt ein noch neueres Pixel mit sieben Jahre Update-Garantie.

» Google lässt Support für Pixel 6-Smartphones auslaufen

Pixel 11-Smartphones im Detail

Ein neuer Leak zeigt uns die Pixel 11-Smartphones jetzt erstmals in allen Farben im Detail. Wir zeigen euch die neuen Smartphones mit ihren Farben und Spezifikationen sowie den Bezeichnungen der geplanten Farben. Es ist einiges mit dabei, das für neue Nutzer sehr interessant werden kann. Schaut doch mal, ob euch die elfte Generation und das zehnjährige Jubiläum der Pixel-Smartphones in diesem Jahr zusagt.

» Neuer Leak zeigt alle Pixel 11-Smartphones

Pixel Watch 5 Spezifikationen

Google selbst hat jetzt die Pixel Watch 5 geleakt. Die neue Smartwatch taucht in der Google Play-Konsole auf und verrät dort viele Spezifikationen von sich selbst. Wir zeigen euch, an welcher Stelle Google nachlegt und wo man eher bei den bewährten Komponenten bleibt. Erneut zeigt sich, wo der Schwerpunkt der Smartwatches in diesem Jahr liegen wird.

» Google Store zeigt die Pixel Watch 5 Spezifikationen









Pixel-Aktionen im Google Store

Im Google Store bei Amazon gibt es auch zum Start in dieses Wochenende wieder viele starke Aktionen, die ihr sicherlich nicht verpassen möchtet. Das Highlight sind aktuell 25 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro inklusive Pixel Buds Pro 2 gratis. Aber es gibt auch weitere hohe Rabatte auf die anderen Pixel-Smartphones, auf die Pixel Watch 4 und die Pixel Buds. Schaut doch mal in der folgenden Auflistung sowie direkt im Google Store bei Amazon vorbei.

» Viele starke Pixel-Aktionen im Google Store starten

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store (Partnerlink)

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.