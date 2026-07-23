Pixel 11: Googles neue Smartphones zeigen sich jetzt im Detail – Leak zeigt alle Modelle und Farben (Galerie)

Die Präsentation der Pixel 11-Smartphones rückt mit großen Schritten näher und damit nehmen auch die Quellen der Leaker immer weiter zu, die uns jetzt erneut Bildmaterial von den kommenden Geräten präsentieren können. Jetzt zeigen sich alle drei kommenden Pixel 11-Smartphones auf neuen Renderbildern, die sowohl erstmals die Seitenansichten zeigen als auch die die geplanten Farben.



Es geht weiter Schlag auf Schlag bei den Leakern, denn die Pixel 11-Smartphones sind nur noch gute drei Wochen von der Präsentation entfernt. Wir hatten euch erst am Wochenende alle Infos zu den neuen Smartphones zusammengestellt, inklusive einiger Renderbilder, und jetzt haben wir neues Bildmaterial, das wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Wir sehen erneut die Pixel 11-Smartphones, diesmal aber in der klassischen Rundumansicht, die uns sowohl Vorderseite als auch Rückseite und die Seitengestaltung zeigt.

Pixel 11

Für das Google Pixel 11 sind die Farben Light Sterling, Midnight Haze, Fuchsia und Moss geplant.

Pixel 11 Pro

Das Pixel 11 Pro soll in den Farben Light Fog, Midnight Haze, Dune und Pine erscheinen.









Pixel 11 Pro XL

Google soll das Pixel 11 Pro XL in den Farben Light Fog, Midnight Haze, Dune und Pine auf den Markt bringen.

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Die Renderbilder zeigen uns keine wirklichen neuen Details, denn wir haben die Smartphones schon von vorn und von hinten gesehen. Die Seitengestaltung ist meist nicht ganz so interessant, denn nennenswerte Änderungen hat es seit vielen Jahren nicht mehr gegeben und sind auch für die Zukunft nicht zu erwarten. Erneut bestätigen sich die Farbgebungen der Smartphones, die in diesem Jahr nicht ganz so knallig sind, aber dennoch schick aussehen – was schlussendlich aber auch Geschmackssache ist.

Wer sich für die Smartphones interessiert und auch alle technischen Details sowie die erwartete Preisgestaltung unter die Lupe nehmen möchte, kann das ausführlich und mit allen Informationen in unserem Artikel tun:

» Pixel 11: Das sind die neuen Google-Smartphones – alle Infos zu Farben, Preisen und Spezifikationen (Galerie)

» Pixel 11a: Googles neues Budget-Smartphone zeigt sich – Leaker verraten schon jetzt viele Spezifikationen

[9to5Google]

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