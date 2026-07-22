Snapseed: Googles neue Kamera-App bekommt zwei neue Funktionen – Metadaten und Originalbild speichern

Google gibt rund um die kostenlose Fotobearbeitung Snapseed derzeit Vollgas und bringt immer wieder neue Funktionen in die App – das gilt auch für den kürzlich neu gestarteten Ableger der Snapseed Kamera. Die recht eigenwillige Kamera-App erhält ein Update, das die Unterstützung für Standortdaten mitbringt und das Speichern von Originalbildern ermöglicht.



Wir haben erst vor wenigen Tagen vom jüngsten Snapseed Update berichtet und jetzt steht schon die nächste Runde an, die diesmal bei der gleichnamigen Kamera-App ankommt. Diese erhält die Möglichkeit, die Metadaten zum Aufnahmeort des Fotos zu integrieren – in den allermeisten Kamera-Apps absoluter Standard, bei Snapseed bisher hingegen nicht unterstützt. Standardmäßig ist die Funktion daher auch abgeschaltet.

Die zweite Neuerung ermöglicht es, neben dem gefilterten Bild auch die Originalaufnahme zu speichern. Snapseed setzt stark auf die Kamerafilter, sodass das Originalbild bisher praktisch verloren ging. Durch die neue Option werden beide Bilder gespeichert, sowohl die gefilterte Variante als auch die Originalaufnahme. Für beide Funktionen gibt es jeweils einen Schalter in den Einstellungen, die ihr auf obigem Screenshot sehen könnt.

Weiterhin bringt das Update die Möglichkeit mit, den Speicherort für die aufgenommenen Bilder auszuwählen. Es lassen sich unterschiedliche Speicherorte für das Original und die bearbeitete Version auswählen – eine praktische Erweiterung.

Die neue Version der App wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt nund kommt mit der Version 4.1.1.x auf den Android-Smartphones an.

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[9to5Google]

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