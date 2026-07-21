Pixel-Aktionen: Pixel 10 Pro jetzt mit 25 Prozent Rabatt + Pixel Buds Pro 2 gratis – hohe Rabatte im Google Store

Der deutsche Google Store bei Amazon hält immer wieder starke Aktionen rund um die Pixel-Produkte bereit, die sowohl die Smartphones als auch das erweiterte Portfolio umfassen. Jetzt ist ein befristetes Angebot gestartet, das für viele Nutzer sehr interessant sein könnte und hohe Einsparungen ermöglicht: Nur für wenigen Stunden gibt es Google Pixel 10 Pro + Pixel Buds Pro 2 für nur 749 Euro. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.



Auch außerhalb von neuen Produktwellen oder großen Aktionsfestival gibt es im Google Store bei Amazon immer wieder neue Angebote zu entdecken, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt. Wir haben erst am Wochenende über die Aktionen rund um die Pixel 10-Smartphones, das Pixel 10a, die Pixel Buds Kopfhörer und auch die Pixel Watch berichtet – schaut gerne direkt im Store oder in diesem Artikel mit den Pixel-Aktionen vorbei.

Letzte Aktualisierung am 2.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Jetzt ist ein neues Angebot gestartet, das ihr bei Bedarf sicherlich nicht verpassen möchtet: Aktuell gibt es das Pixel 10 Pro mit 25 Prozent Rabatt + Pixel Buds Pro 2 gratis. Ihr bezahlt für das Gesamtpaket, dessen UVP bei weit über 1200 liegt, jetzt nur noch 749 Euro. Die Smartphones sind in unterschiedlichen Farben und Ausstattungen zu haben, sodass ihr euch ein passendes Paket zusammenklicken könnt.

Wer keine Kopfhörer benötigt oder vielleicht nur die Kopfhörer oder eine neue Smartwatch sucht, der wird im Store ebenfalls fündig, denn aktuell gibt es viele Pixel-Aktionen. Die Rabatte liegen bei 25 Prozent und mehr auf Smartphones, die Kopfhörer, die Pixel Watch 4, auf zahlreiche Fitbit-Geräte und sogar das Nest-Portfolio – schaut doch mal herein, ob etwas passendes für euch dabei ist.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store (Partnerlink)

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