Pixel-Smartphones: Das Ende einer Ära – Pixel 6 & Pixel 6 Pro erhalten kein Android 17 QPR2 mehr (Tensor)

Google hat gestern Abend die Android 17 QPR2 Beta veröffentlicht und damit nicht nur die nächste Generation des Betriebssystems, sondern das Ende einer Ära eingeleitet: Es ist das erste Betriebssystem seit sechs Jahren, das nicht auf den Pixel 6-Smartphones ankommen wird. Diese stehen kurz vor dem EOL und sind somit die ersten Tensor-Geräte, die kein Betriebssystem-Update mehr erhalten.



Google hat in den letzten Jahren richtig Gas gegeben und die Update-Garantie der Pixel-Smartphones auf ganze sieben Jahre hochgeschraubt. Netterweise wurde auch die Update-Garantie der ältesten Tensor-Smartphones damals noch einmal um zwei Jahre verlängert, sodass selbst die Smartphones aus dem Jahr 2021 bis heute mit Updates versorgt werden. Doch schon sehr bald wird das nicht mehr gelten, das dürfte vielen Nutzern gestern Abend bewusst geworden sein.

Pixel 6-Smartphones werden nur noch bis Oktober aktualisiert

Als Google die Pixel 6-Smarphones im Oktober 2021 auf den Markt gebracht hat, versprach man Updates bis Oktober 2024 – die damals üblichen drei Jahre. Knapp vor Ablauf hatte man sich dazu entschieden, ganze zwei Jahre draufzulegen und somit auf fünf Jahre zu erhöhen. Doch auch diese kommen langsam zu einem Ende. Weil die Android 17 QPR2 erst im Dezember erscheinen wird, kann das Pixel 6 auch nicht mehr in die Beta einsteigen.

Mit dem baldigen Support-Ende der Pixel 6-Smartphones gehen die ersten Geräte mit Tensor-SoC vom Update-Markt. Das ist nach fünf Jahren nicht verwerflich, aber dennoch natürlich erwähnenswert. Obwohl das Pixel 6a denselben SoC verbaut hat, wird dieses noch bis Juni 2027 mit Updates versorgt werden – also noch ein gutes Jahr. Die siebte Generation wird nach Jahresfrist folgen und besser wird es dann erst ab dem Pixel 8 mit sieben Jahren Updates.

Wer noch ein Pixel 6 im Einsatz hat, sollte sich jetzt langsam Gedanken um einen Nachfolger machen – vielleicht direkt eines der in Kürze erscheinenden Pixel 11-Smartphones. Erst vor wenigen Tagen haben wir euch passend dazu euer Pixel Upgrade-Modell gezeigt:

» Das ist euer Pixel Upgrade-Modell

» So lange erhalten die Pixel-Smartphones noch Updates

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.