Pixel Updates: So lange wird Google eure Smartphones noch mit Android-Updates versorgen + Feature Drops

Google ist mit den Pixel-Smartphones von Jahr zu Jahr erfolgreicher und hat einen wachsenden Einfluss auf den gesamten Android-Markt. Einer der wichtigsten Gründe ist die langjährige Update-Garantie, die mehrfach verlängert wurde und mittlerweile in Dimensionen liegt, die über die Ernstnutzung vieler Geräte hinausgehen. Wir zeigen euch in diesem Artikel, wie lange euer Pixel-Smartphone noch mit Updates versorgt werden wird.



Die Liste der Gründe, die für den Kauf eines Pixel-Smartphones sprechen, sind im Laufe der Jahre immer länger geworden – bedingt durch die immer weiter zunehmende Exklusivität oder dem frühen Zugang zu vielen Google-Features. Ganz oben auf der Liste steht aber nach wie vor die langjährige Update-Garantie, die Google erstmals mit den Pixel 8-Smartphones eingeführt und auf ganze sieben Jahre angehoben hat. Parallel dazu wurden auch die Update-Versprechen der beiden vorherigen Generationen nachträglich angehoben.

Die Update-Garantie umfasst ein monatliches Sicherheitsupdate für Android, das dazugehörige Pixel-Update mit regelmäßig geschlossenen Sicherheitslücken und behobenen Bugs und sporadisch einiges mehr. Etwa alle drei Monate gibt es ein Pixel Feature Drop und außerhalb der Reihe immer wieder Updates für exklusive Apps oder exklusive Funktionen in den bekannten Google-Apps. Allerdings ist die Update-Garantie in Kritik geraten, weil sie vor allem rund um die Gemini-KI schon nach wenigen Jahren vieles nicht mehr abdeckt.

Anders als es bei vielen anderen Herstellern der Fall ist, bei denen oftmals das Prinzip Hoffnung gilt, gibt Google schon zum Verkaufsstart der Smartphones an, wie lange man diese mit Updates versorgen wird. Man kommuniziert das sehr transparent und sorgt dafür, dass Pixel-Käufer von Beginn an wissen, worauf sie sich verlassen können. Bisher hat man die garantierten Zeiträume eingehalten und es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass man das in Zukunft nicht auch tun wird. Schauen wir uns das einmal an.









So lange versorgt Google die Pixel-Smartphones noch mit Updates

Pixel 10a: März 2033

März 2033 Pixel 10 Pro Fold: Oktober 2032

Oktober 2032 Pixel 10 (Pro): August 2032

August 2032 Pixel 9a: April 2032

April 2032 Pixel 9 Pro Fold: August 2031

August 2031 Pixel 9 (Pro): August 2031

August 2031 Pixel 8a: Mai 2031

Mai 2031 Pixel 8 (Pro): Oktober 2030

Oktober 2030 Pixel Fold: Juni 2028

Juni 2028 Pixel 7a: Mai 2028

Mai 2028 Pixel 7 (Pro): Oktober 2027

Oktober 2027 Pixel 6a: Juli 2027

Juli 2027 Pixel 6 (Pro): Oktober 2026

Pixel 10

Wer kürzlich in die zehnte Pixel-Generation investiert hat, kann aus Update-Sicht noch viele Jahre Freude mit den Smartphones haben. Denn sie stehen noch ganz am Anfang der Update-Garantie und werden noch weit über sechs Jahre monatlich aktualisiert. Das aktuelle Update-Flaggschiff ist natürlich das Pixel 10a, das gut seine vollen sieben Jahre noch vor sich hat.

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Pixel 9

Ich habe es hier im Blog schon häufiger geschrieben: Der Griff zu einem Pixel 9-Smartphone lohnt sich bis heute – auch zu einem Pixel 9a. Die Smartphones sind enorm günstiger als die Nachfolger und werden noch bis August 2031 mit vollen Updates versorgt – das sind noch weit über fünf Jahre. Ihr dürft euch also noch auf viele Jahre mit einem sicheren und aktuellen Smartphone freuen.

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Pixel 6 bis Pixel 8

Eigentlich hatte Google bis zur achten Generation nur fünf Jahre Updates geboten, dies dann aber nachträglich noch einmal für alle Geräte angepasst. So kommt es, dass selbst ein Pixel 8 heute noch Spaß machen kann und noch mehr als vier Jahre Updates vor sich hat. Pixel 7-Nutzer können sich noch bis Herbst nächsten Jahres zurücklegen. Für Pixel 6-Nutzer wird es langsam eng, aber bis zum Ende der Update-Garantie der 2021 gestarteten Geräte sind schon die Pixel 11-Smartphones am Markt.









Diese Updates werdet ihr erhalten

Nicht nur die geplante Update-Dauer bzw. das geplante EOL (End-of-Life) sind interessant, sondern auch die Zielversionen, die sich daraus ergeben. Ich habe mir einen Kalender geschnappt und anhand der Google-Daten ausgerechnet, mit welcher finaler Android-Version zu rechnen ist. Das bedeutet, welches Betriebssystem-Update das jeweilige Smartphone zuletzt erhalten sollte. Natürlich ausgehend davon, dass Google auch weiterhin 1x pro Jahr einen großen Release herausbringt.

Pixel 6 (Pro): Android 17

Android 17 Pixel 6a: Android 17

Android 17 Pixel 7 (Pro): Android 18

Android 18 Pixel 7a: Android 18

Android 18 Pixel Fold: Android 18

Android 18 Pixel 8 (Pro): Android 20

Android 20 Pixel 8a: Android 20

Android 20 Pixel 9 (Pro): Android 21

Android 21 Pixel 9 Pro Fold: Android 21

Android 21 Pixel 9a: Android 21

Android 21 Pixel 10 (Pro): Android 22

Android 22 Pixel 10 Pro Fold: Android 22

Android 22 Pixel 10a: Android 22

Es handelt sich dabei nur um die garantierten Update-Zeiträume, wobei es in den kommenden Jahren auch Änderungen im Release-Zyklus geben kann. Erscheint ein finales Android deutlich früher als bisher, könnte die Zielversion noch um einen Zähler nach oben springen. Doch aus heutiger Sicht ist es sicherlich kaum relevant, ob ihr Android 22 oder Android 23 erhalten werdet. Doch der Blick auf die hohe Zahl kann beruhigen und zeigen, dass die Geräte noch lange sicher genutzt werden können.

» Pixel-Smartphones: Bricht Google das wichtige Update-Versprechen? Schon nach zwei Jahren wird es eng

» Pixel-Smartphones: Google verliert Marktanteile – Pixel 10-Smartphones können Erfolg nicht wiederholen (USA)

[Google-Support]

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