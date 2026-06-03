Pixel-Smartphones: Google verliert Marktanteile – Pixel 10-Smartphones können Erfolg nicht wiederholen (USA)

Google ist mit den Pixel-Smartphones sehr erfolgreich und steht laut praktisch allen Marktforschern vor einem echten Rekordjahr, das sowohl die Verkaufszahlen als auch die Anteile durch die Decke gehen lassen soll. Doch zumindest im ersten Quartal und im wichtigen US-Markt konnten sich diese Prognosen noch nicht materialisieren: Die Verkaufszahlen sind sogar weit über dem Marktschnitt gefallen.



Die Aussichten für die Pixel-Smartphones sind rosig, darin waren sich alle Marktforscher zu Beginn des Jahres noch einig. Denn die Marktanteile steigen seit Jahren, die Popularität wächst, die Marke ist etabliert und immer mehr Glaskugel-Forscher sehen die Pixel-Smartphones als das iPhone von Android. Vermutlich wird das Jahr 2026 für Google auch sehr erfolgreich werden, denn man kann sich gegen die Krise stützen, doch zumindest im ersten Quartal und für den US-Markt konnte das nicht bestätigt werden.

Laut den Marktforschern von Omdia sind die Verkaufszahlen der Pixel-Smartphones im ersten Quartal um 7 Prozent gefallen. Es wurden nur gut 800.000 Smartphones verkauft, statt 900.000 Smartphones im Vorjahr. Der Marktanteil bleibt stabil bei drei Prozent. Bei anderen Marken sieht es ähnlich aus: Apples Verkaufszahlen sinken um 3 Prozent, Samsung muss 5 Prozent Federn lassen und TCL verliert sogar 17 Prozent der Käufer. Bei den „anderen“ sieht es mit 28 Prozent Verlust nicht besser aus.

Die einzige Marke, die zulegen konnte, ist Motorola mit einem Plus von 18 Prozent. Der Gesamtmarkt in den USA ist um 3 Prozent eingebrochen. Diese Zahlen sind nicht wirklich dramatisch und wurden in dieser Form erwartet, doch dass Google Pixel auf der Verliererseite steht, hatten die Marktforscher eher anders gesehen. Offenbar kann Motorola die Menschen begeistern, von denen die Marktforscher viele bei Google Pixel gesehen hatten.

Laut Omdia liegt das vor allem daran, dass Google den Erfolg der Pixel 9-Smartphones mit den Pixel 10-Geräten nicht wiederholen konnte. Der frühe Start des Pixel 10a, das doch deutlich früher in den Erkauf kam als erwartet, soll es noch leicht rausgerissen haben und auch für das zweite Quartal helfen.

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[9to5Google]

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