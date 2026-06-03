Google Home: Neue Produkte & große Ankündigungen – kommt jetzt noch das Smart Home-Event?

Google hat in den letzten drei Wochen aus allen Rohren geschossen, hatte unzählige Ankündigungen im Gepäck, neue Produkte, neue Hardware und Ausblicke auf die Zukunft. Dabei hatte man alle wichtigen Bereiche abgedeckt, die in den kommenden Monaten und Jahren eine wichtige Rolle spielen werden – bis auf einen. Das Smart Home. Daher erscheint es gut möglich, dass wir noch in diesem Monat ein Google Home Event sehen werden.



Der Mai ist bei Google mittlerweile traditionell ein Monat, der sehr viele Ankündigungen bringt. Es begann schon am Anfang des Monats mit den großen Ankündigungen von Google Health und Fitbit (Air), die einen völligen Neustart im Bereich der Vitalität, Fitness und Gesundheit gebracht haben. Eine Woche später folgte das für viele Nutzer sicherlich deutlich spannendere Android Show Event und eine weitere Woche später gab es viele Ankündigungen zur Google I/O.

Der einzige noch vernachlässigte Bereich ist das Smart Home und zufälligerweise stehen schon seit langer Zeit neue Produkte in den Startlöchern. Schon im vergangenen Jahr hatte man in Aussicht gestellt, dass es im Frühjahr 2026 viel Neues zu berichten geben wird. In den letzten Monaten gab es immer wieder größere und kleinere Update-Runden um die Google Home-Plattform und die App. In diesen Tagen taucht Gemini für Home bei immer mehr Nutzern auf und auch neue Hardware ist in der Schwebe.

Wir haben erst vor wenigen Tagen über den Start des Google Home Speaker und Google Home Display berichtet, der längst überfällig ist. Mindestens ein neuer Smart Speaker und ein neues Smart Display muss es schon sein, um den Smart Home-Anlauf richtig rundzumachen und Schwung zu geben. Erst am Montag hatte uns ein Leak verraten, dass der Smart Speaker noch Ende Juni startet.

Ich denke, es spricht vieles dafür, dass wir in den nächsten Tagen einen großen Schwung an Ankündigungen rund um das Smart Home erhalten werden. Ob es ein echtes Event wird, etwa eine „Google Home Show“, oder nur eine Sammlung von Blogposts, macht dabei keinen großen Unterschied.

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