Pixel Watch 5: Googles neue Smartwatches zeigen sich – Leak verrät die kommenden Modelle für 2026

Google dürfte schon in weniger als drei Monaten die Pixel Watch 5 vorstellen, die in dieser Woche erstmals auf mehr als kuriose Weise geleakt worden ist und jetzt erneut auftaucht. Aktuelle Leaks zeigen uns die internen Bezeichnungen der kommenden Smartwatches und bestätigen damit die erwarteten Modelle. Auch 2026 dürfte man mit vier unterschiedlichen Smartwatches an den Start gehen.



Wir haben erst am Montag über die Pixel Watch 5 im Ozean berichtet, die ein prominenter Taucher tatsächlich auf seiner Tour gefunden haben will. Dabei handelte es sich recht zweifelsfrei um die fünfte Generation der Google-Uhr und jetzt taucht diese innerhalb weniger Tage erneut bei den Leakern auf. Diesmal gibt es ein Listing von einer indischen Behörde, bei der die Smartwatches inklusive ihrer internen Bezeichnungen auftauchen.

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Obige Liste zeigt die internen Bezeichnungen der kommenden Google-Smartwatches. Aussagekräftig ist die Liste nicht und wir wissen auch nicht, welches Modell hinter welchem Code steckt, aber das ist auch gar nicht so relevant. Viel relevanter ist, dass Google auch 2026 vier unterschiedliche Modelle auf den Markt bringen wird. Es gibt also weder eine Abkehr von einem der vier Modelle noch ist mit einer zusätzlichen Smartwatch zu rechnen.

Wir erwarten eine Pixel Watch 5 mit 41mm und LTE, eine weitere mit 41mm und Wifi, außerdem eine mit 45mm und LTE sowie zuletzt eine Smartwatch mit 45mm Displaygröße und Wifi. Andere technische Anbindungen sind aktuell nicht denkbar und andere Größen ebenfalls sehr unwahrscheinlich. Es ist zu erwarten, dass es in den nächsten Tagen weitere Leaks gibt, vielleicht mit ersten konkreten technischen Details.

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[9to5Google]

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