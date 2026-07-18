Android: Google startet ganz neues Dokument-Backup – so funktioniert die Google Drive-Sicherung (Screenshot)

Google hat das fest im Betriebssystem verankerte Android Backup umgebaut und steht jetzt vor der nächsten Erweiterung, die in diesen Tagen bei vielen Nutzern ankommt. Eine neue Kategorie soll dafür sorgen, dass wichtige Dokumente aus dem Downloads-Ordner sicher im Google Drive abgelegt und somit in der Cloud gesichert werden. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.



Wir haben euch vor wenigen Tagen gezeigt, wie ihr Android-Apps in der Cloud sichern könnt und über das Ende des Gratis-Speichers für Android-Backups berichtet, aber das ist längst noch nicht alles. Auch in den Sicherungskategorien gibt es noch eine Neuerung, die bereits im Februar angekündigt wurde und in diesen Tagen für viele Nutzer ausgerollt wird.

Einschränkungen

Die neue Sicherung nennt sich schlicht „Dokumente“ und tut nicht unbedingt das, was man erwarten würde. Denn es werden nur die Dokumente gesichert, die sich im Downloads-Ordner befinden – also in den allermeisten Fällen per Download auf das Smartphone gekommen sind. Dokumente in anderen Ordnern werden mit dieser Funktion nicht gesichert. Das muss man wissen, wird aber zumindest in den Einstellungen nicht ausdrücklich kommuniziert. Könnte für Ärger sorgen, wenn sich die Nutzer darauf verlassen.

Dateiformate

Gesichert werden viele populäre Dokumentformate von den Microsoft Office-Formaten über die offenen Formate bis zu PDF. Als Dokumente gelten sowohl Textdateien als auch Tabellen oder Präsentationen. Eine Unterstützung durch die Google-Apps ist nicht notwendig, denn die Sicherung findet auf Datei-Ebene im Google Drive und nicht als Google-Dokument statt. Auf dem folgenden Screenshot könnt ihr die entsprechenden Einstellungen sehen.









Ablage im Google Drive

Die gesicherten Dokumente werden in einem neuen Ordner im Google Drive abgelegt. Dieser trägt die Bezeichnung des Smartphones, sodass klar erkennbar ist, welches Geräte welche Dateien dort abgelegt hat.

Keine Synchronisierung

Weiterhin weist Google im Support-Dokument darauf hin, dass es sich um eine Sicherung und keine Synchronisierung handelt. Das bedeutet, dass die lokalen Dateien als Kopie in der Cloud abgelegt werden. Werden Änderungen in der Cloud vorgenommen, werden diese nicht auf die Smartphone-Dateien übertragen. Ein wichtiger Unterschied zur normalen Dokumentbearbeitung mit den Google Drive-Apps. Man weist darauf hin, dass alle Dokumente verschlüsselt übertragen werden.

Wird das Backup abgeschaltet, werden automatisch alle auf diesem Weg gesicherten Dateien aus dem Google Drive gelöscht. Das ist ein wichtiger Punkt, falls man die Datei im Schnellzugriff hat und gar nicht genau weiß, an welchem Ort im Google Drive diese abgelegt worden ist. Auch das könnte man sicherlich optimieren.

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