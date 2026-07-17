Android Update: Neue Google-App startet, neuer Android Auto-Medienplayer, großes Backup-Update und mehr

Wir haben das Bergfest des Juli hinter uns gelassen und können auf eine weitere starke Android-Woche zurückblicken: Google hat eine interessante neue App veröffentlicht, der Android Auto Medienplayer erhält neue Buttons, es gibt ein Update für Snapseed und viele Änderungen rund um das Android-Backup. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Es geht eine interessante Android-Woche zu Ende, die eine ganze Reihe von Veränderungen gebracht hat: Zu diesen zählen das flexible App-Backup, das neue Dokument-Backup, das Ende des Gratis-Backup und mehr zu diesem Thema. Aber auch eine neue Android 17-Version ist da, es gibt eine neue Magic Pointer-App und noch einiges mehr. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Kein Gratis-Backup mehr

Google stellt das Gratis-Backup für Android ein. Das bedeutet, dass der für das Backup benötigte Cloudspeicher jetzt vom Kontingent des Google-Kontos abgezogen wird. Funktionell gibt es keinen Unterschied, sondern lediglich die Berechnung des notwendigen Speicherplatzes. Dennoch eine relevante Änderung.

» Google streicht das Gratis-Backup für alle Android-Nutzer

Flexibles App-Backup

Wohl auch im Zuge der neuen Speicherregeln ermöglicht man es allen Nutzern, das Backup der Apps einzeln auszuwählen. Für jede unterstütze App lässt sich festlegen, ob die Daten in der Cloud gesichert werden sollen oder nicht.

» Google ermöglicht flexibles App-Backup für Android









Android XR Smart Glasses kommen

Google und Partner werden schon bald die ersten Android XR Smart Glasses auf den Markt bringen. Anlässlich dessen blicken wir noch einmal auf alle Informationen zu den Brillen zurück, zeigen deren Aufbau, die geplanten Sicherheitsmethoden, die Einblendungen und vieles mehr.

» Alle Infos zu den ersten Android XR Smart Glasses

Neue Google-App Magic Pointer

Es ist eine neue Google-App im Play Store gestartet, die vor allem für die kommenden Googlebooks relevant ist – aber auch auf aktuellen Android-Smartphones und Tablets noch eine Rolle spielen könnte. Mit dem Magic Pointer kommt die KI-Unterstützung direkt in den Mauszeiger und soll bei Bedarf Hilfestellungen bieten.

» Google startet neue Android-App ‚Magic Pointer‘ – für Googlebooks?

Android Auto Medienplayer

Der Android Auto Medienplayer bekommt gleich drei neue Buttons, die sich in diesen Tagen bei ersten Nutzern zeigen. Mit diesen wird es möglich sein, die Wiedergabe zu wiederholen, in den Zufallsmodus zu schalten oder einen Daumen nach oben zu geben. Auf Screenshots ist das bereits zu sehen.

» Android Auto Medienplayer bekommt gleich drei neue Buttons

Update für die Snapseed-Fotobearbeitung

Die kostenlose Fotobearbeitung Snapseed bekommt unter Android ein großes Update, das die Öffnung von Rohdateien der Kameras ermöglicht. Das kann oft sehr praktisch sein.

» Kostenlose Fotobearbeitung Snapseed unterstützt jetzt RAW-Dateien









Android 17 QPR1 Beta 7 ist da

Google hat die Android 17 QPR1 Beta 7 veröffentlicht und stößt damit weiter in den Rekordbereich vor. So viele Betas einer QPR gab es noch nie und es wird wohl auch nicht die letzte gewesen sein. Wir zeigen euch die wichtigsten Verbesserungen.

» Google startet neue Android 17 QPR1 Beta 7

Android-Backup mit Prognosen

Google informiert jetzt alle Nutzer über das neue Backup und gibt gleichzeitig eine personalisierte Prognose ab, wie sich die Änderung auf das eigene Konto auswirken wird. Ihr solltet das einmal lesen und je nach Prognose Maßnahmen setzen, um das Android-Backup anzupassen.

» Google informiert über künftigen Speicherplatzverbrauch des Android-Backups

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.