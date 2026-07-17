Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf Smartphones und Tablets

Der Juli hat das Bergfest hinter sich gelassen und pünktlich dazu wurden jetzt die Google System Updates in der zweiten Runde für diesen Monat veröffentlicht. Diese haben wieder viele interessante Meldungen im Gepäck. Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder eine Reihe von Neuerungen für Smartphone, Tablets und andere Geräte. Der weitgehend modulare Aufbau des Android-Betriebssystems macht es möglich, dass Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und einzeln in mehreren Wellen ausrollen kann.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine noch junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Wer möchte, kann die Google System Updates aktivieren oder deaktivieren.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier die Updates für die zweite Runde im Juli, die Verbesserungen rund um den Play Store, den AICode, Android System Intelligence, Private Compute Service, Google Play Services, die Kontoverwaltung, Entwicklerdienste, Geräteverbindungen und auch Wallet mitbringen. In der folgenden Auflistung seht ihr alle Neuerungen der letzten Tage, wobei sich die neuesten Einträge am Anfang der Liste befinden.

Letzte Aktualisierung am 15.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Google System Updates im Juli 2026:

Google Play Store, Version 52.3 (13.07.2026) [Smartphone] Auf großen Displays werden Inhalte jetzt in einem verbesserten Layout und mit höherer Dichte angezeigt.

[Smartphone] Nutzer in der EU können jetzt KI‑generierte Bilder anhand des KI‑Labels erkennen. Bei bestimmten Formaten oder älteren Bildern wird das Tag möglicherweise noch nicht unterstützt.

[Wear] Mit diesem Update wird für die Wear-Detailseite jetzt die Univision-Architektur anstelle der bisherigen Fragments-Architektur genutzt. Android AICore [PC, Phone] Changes to safety filtering for features with streaming output, improvements to model download and model management, and additional diagnostics for multimodal inferencing and API latencies. Android System Intelligence V.76 (2026-07-13) [Smartphone] Fehlerkorrekturen und Wartungsupdates. Private Compute Services B.27 / C.5 (2026-07-10) [Smartphone] Wartungsupdates. Google Play-Dienste, Version 26.26 (06.07.2026) Kontoverwaltung [Smartphone] Mit diesem Update werden In-App-Käufe dank der verbesserten nativen Storefront für Google One jetzt noch schneller und reibungsloser.

[Smartphone] Mit diesem Update wird eine neue API hinzugefügt, um die Zuverlässigkeit bei der Einrichtung von Arbeitsprofilen zu verbessern. Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen in ihren Apps im Zusammenhang mit Google Maps. Geräteverbindung [Smartphone, Wear] Sie können Ihr Arbeitsprofil jetzt auf Ihre Smartwatch übertragen. Standort und Kontext [PC] Sie können jetzt die Einstellungen der Google-Standortfreigabe und die Kompatibilität für unterstützte Gerätetypen verwalten. Dienstprogramme [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Neue Funktionen für Entwicklerinnen und Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit Dienstprogrammen in ihren Apps.

» Pixel-Smartphones: Rekorder speichert keine Aufnahmen mehr – Nutzer berichten von kritischem Problem

[Google Support]

Letzte Aktualisierung am 15.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.