Google Home Display: Das neue Smart Display bringt Kamera und Mikrofon zur Überwachung (Teardown)

Seit wenigen Tagen ist der neue Google Home Speaker auf dem Markt, schon sehr bald auch in Deutschland, und jetzt häufen sich die Leaks rund um den großen Bruder mit Display: Es ist schon seit längerer Zeit bekannt, dass ein Google Home Display in der Mache ist, das aber wohl noch auf sich warten lässt. Jetzt gibt es interessante technische Details zu Kamera und Mikrofon.



Google wagt den Smart Home-Neustart mit dem Home Speaker und wird diesem schon bald ein Google Home Display zur Seite stellen. Dabei handelt es sich um ein neues Smart Display, das endlich die Nachfolge der alten Nest Hubs und dem fast schon vergessenen Pixel Tablet antreten soll. Die Existenz ist seit längerer Zeit bekannt und jetzt gibt es zwei interessante Informationen, die aus einem APK Teardown hervorgehen.

Das Google Home Display soll erneut eine Kamera mitbringen, die über dem Display verbaut ist. Diese soll nicht nur für die visuelle Interaktion sorgen, sondern auch als Überwachungskamera im Nest-Stil genutzt werden können. Die Kamera soll dauerhaft aufzeichnen können und je nach Abo-Status die Aufnahmen für einen längeren Zeitraum lokal und in der Cloud abrufbar halten. Das müsste bedeuten, dass das Display nur leicht geneigt ist oder die Kamera eine andere Neigung als das Display aufweist.

Aber nicht nur die Kamera soll überwachen, sondern auch das verbaute Mikrofon. Dieses soll ebenfalls dazu in der Lage sein, aufzuzeichnen und als Überwachungsgerät zu dienen. In beiden Fällen allerdings nicht unbemerkt, denn es soll deutlich sichtbare Warnhinweise auf dem Display geben, wenn eine Aufzeichnung stattfindet. Als geheimes Gerät zur Aufzeichnung eignet es sich daher nur bedingt. Dennoch eine interessante Idee, die Smart Display-Kamera als echte Überwachungskamera zu verwenden.

Der Start des neuen Smart Displays dürfte noch einige Monate in der Zukunft liegen, doch die Einschläge kommen näher und so können wir damit rechnen, vielleicht schon auf dem Pixel-Event im August mehr Informatioen zu erhalten.

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