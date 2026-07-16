Pixel 11-Smartphones: Google zeigt Pixel Glow – das ist der neue Leuchteffekt in der Kameraleiste (Video)

Die Präsentation der Pixel 11-Smartphones rückt näher und Google will die Vorfreude mit einem Teaser weiter anheizen, der allerdings eher nach hinten losgegangen ist: Ein Teaser zeigt uns ein Pixel 11-Smartphone mit bunt leuchtendem LED-Blitz, bei dem es sich mutmaßlich um das viel beachtete Pixel Glow handelt. Dieser dürfte deutlich kleiner ausfallen, als wir erwartet hatten.



Vor wenigen Tagen Tagen hat Google zum Made by Google Event eingeladen und jetzt geht man in den Teasermodus, der uns in den nächsten Wochen sicherlich einige interessante Details und Aufnahmen hervorbringen wird. Jetzt hat man das erste Teaservideo veröffentlicht, das sich weitgehend an der Darstellung auf der Einladung orientiert, aber ein spannendes Detail enthält – nämlich eine bunt leuchtende LED innerhalb der Kameraleiste.

Im obigen Video könnt ihr den bunten Leuchteffekt sehen. Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei um Pixel Glow handelt, das in den letzten Monaten für reges Interesse gesorgt hat. Dabei soll es sich um einen neuen Lichteffekt auf der Rückseite der Smartphones handeln, der über eingehende Benachrichtigungen informieren oder auch eine aktive Gemini-KI visualisieren soll. Letztes wohl auch für den Hinweis auf aktive KI-Agenten.

Der Leuchteffekt findet laut diesem Teaser nur im LED-Blitz statt, der offenbar Farbverläufe zeigen kann – das wäre zumindest ein Novum für die Pixel-Serie. Das sieht schick aus, hat aber sicherlich nicht das Potenzial zum Gamechanger auf der Rückseite, den wir eigentlich erwartet hatten. Ich hatte hier im Blog schon vor einigen Wochen die möglichen Varianten von Pixel Glow aufgelistet. Eine simple LED in der Kameraleiste hatte ich ausgeschlossen – doch genau eine solche wird es wohl werden.

Es kann sich noch um einen Spiegeleffekt handeln, mit dem uns Googles Pixel-Team aufs Glatteis führen könnte. Das ist aber eher unwahrscheinlich, sodass wir davon ausgehen können, hier den Leuchteffekt der Pixel 11-Smartphones zu sehen, für den man unter anderem den Thermometer-Sensor geopfert hat.

» Pixel-Aktionen im Google Store: Jetzt bis zu 20 Prozent Rabatt auf Pixel 10, Pixel 10a, Pixel Watch 4, Pixel Buds

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.