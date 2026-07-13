Pixel 11 Pro Fold: Googles neues Foldable zeigt sich – bringt neuen Kamerablock und ein goldenes Logo (Foto)

Google wird schon sehr bald das Pixel 11 Pro Fold vorstellen, das sich bereits mehrfach bei den Leakern gezeigt hat und jetzt erstmals auf durchgesickertem offiziellem Bildmaterial zu sehen ist. Auf dem ersten Foto sehen wir das neue Google-Foldable in der ebenfalls neuen Farbe „Pine“ im Vergleich zum Vorgänger. Es zeigen sich große Unterschiede bei der Kameraleiste, die ganz neu angeordnet wird.



Wir haben euch erst gestern alle Infos zum Pixel 11 Pro Fold zusammengefasst und jetzt legen die Leaker schon wieder nach – nämlich mit erstem echten Bildmaterial aus der Marketingmappe. Wir sehen das neue Google-Smartphone im Vergleich zum Vorgänger, sodass die Änderungen sehr deutlich werden. Auf obigem Bild seht ihr links das Pixel 10 Pro Fold und auf der rechten Seite das Pixel 11 Pro Fold in der Farbe Pine.

Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass es eine Änderung beim Kamerablock gibt. Dieser teilt sich jetzt nicht mehr in vier Bereiche auf, sondern nur noch in zwei. Der LED-Blitz und der Sensor wandern in den schwarzen Kamerabalken, sodass dieser die gesamte Breite des Blocks ausfüllen kann. Das lässt den Block deutlich kleiner wirken und tatsächlich spart man dadurch einiges an Platz ein.

Am grundlegenden Design des Kamerablocks und der Kamerabalken wird nicht geschraubt, diese bleiben bis auf die neue Anordnung relativ gleich zum Vorgänger. Eine interessante Änderung gibt es noch beim gravierten Google-Logo auf der Rückseite. Dieses ist, vielleicht passend zum Verkaufspreis, jetzt in Gold und nicht mehr in Silber gehalten. Das mag nur ein Detail sein, lässt das Smartphone aber vielleicht noch etwas wertiger wirken. Bei den aktuellen Preisdimensionen dringend notwendig.

Google wird das Pixel 11 Pro Fold in genau einem Monat vorstellen. Alles was bisher zum neuen faltbaren Smartphone bekannt ist, haben wir euch im folgenden Artikel zusammengefasst:

» Pixel 11 Pro Fold: Das ist Googles neues Foldable – alles was bis jetzt bekannt ist (Specs, Preise, Galerie & Video)

[9to5Google]

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