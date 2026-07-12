Pixel 11 Pro XL: Das ist Googles größtes Smartphone – alles was bisher bekannt ist (Specs, Preise, Galerie)

In der Hochphase des Sommers wird Google die Pixel 11-Smartphones vorstellen, über die in den letzten Wochen sehr viel bekannt geworden ist. Neben den beiden Grundmodellen hat sich auch das größte Smartphone, das Pixel 11 Pro XL bei den Leakern in vollem Umfang gezeigt. Gut einen Monat vor der Präsentation fassen wir in diesem Artikel noch einmal alle Informationen zusammen.



Auch in diesem Jahr wird Google mit dem Pixel 11 Pro XL wieder ein großes Flaggschiff vorstellen, das sich durch beste Leistung und größtes Display von den beiden kleinen Brüdern abhebt. Das Smartphone tritt natürlich die Nachfolge des Pixel 10 Pro XL an und dürfte auch in diesem Jahr wieder viele Käufer finden. In den letzten Tagen sind viele neue Informationen bekannt geworden, die wir euch in der Übersicht der Spezifikationen einmal zusammenfassen.

Pixel 11 Pro XL Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro XL

Display: 6,8 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails: 1344×2992, 1–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2450 nits

SoC: Tensor G6 ( alle Infos zum Tensor G6 )

( ) RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB | 1024 GB

Akku: 5500 mAh

Abmessungen: 162,7mm x 76,5mm x 8,5mm

Farben: Light Fog, Midnight Haze, Dune, Pine

Verkaufspreise: 1399 Euro (256 GB) | 1529 Euro (512 GB) | 1789 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 20. August 2026

Wer es etwas größer mag und von den Google-Smartphones überzeugt ist, greift sicherlich auch gern zum Pixel 11 Pro XL. Google hat mit dieser Geräteline ein attraktives Modell im Gepäck, das die Kombination aus großem Display und starker Leistung zu einem schönen Gesamtpaket schnürt – denn die Spezifikationen können sich sehen lassen. Schauen wir uns das Smartphone doch einmal im Detail an:

















Auch das Pixel 11 Pro XL wird sich, so wie die kleinen Brüder, nicht viel vom Vorgänger abheben. Der größte Unterschied liegt erneut bei der Kameraleiste, die abermals ein alternatives Äußeres erhält. An den Abmessungen soll sich laut den Leakern praktisch nichts ändern. Spannend wird es auch bei diesem Modell, wie das neue Pixel Glow umgesetzt werden wird, das sich rund um die Kamera befinden soll. Außerdem soll sich die Anordnung der Kameras leicht verändern, doch die Mächtigkeit bleibt bestehen.

Verkaufsstart und Verkaufspreis

Google wird das Pixel 11 Pro XL in drei unterschiedlichen Speichervarianten und damit natürlich auch unterschiedlichen Preisen auf den Markt bringen. Man verlangt 1399 Euro für das 256 GB-Modell, 1529 Euro für das 512 GB-Modell und sogar stolze 1789 Euro für das Modell mit 1 TB. Der Verkaufsstart soll laut Leakern am 20. August 2026 erfolgen und Google lädt am 13. August 2026 passenderweise zum großen Pixel-Event.

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Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.