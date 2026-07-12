Android: Google startet flexibles Backup für alle Nutzer – so könnt ihr Apps einzeln auswählen (Screenshots)

Das Betriebssystem Android verfügt seit vielen Jahren über eine fest integrierte Backup-Lösung, die alle wichtigen Daten des Geräts in der Cloud sichern und von dort bei der Neuinstallation auch wiederherstellen kann. Jetzt wurde eines der größten Updates der letzten Jahre ausgerollt und ermöglicht es allen Nutzern, die zu sichernden App-Daten separat auszuwählen. Wir zeigen euch, wie das funktioniert und wozu ihr das benötigt.



Das Android-Backup umfasst viele Bereiche, die in ihrer Gesamtheit dafür sorgen sollen, dass man nach einem Smartphone-Wechsel die wichtigsten Dinge an gewohnter Stelle wiederfindet: Apps, Kontakte, Zugangsdaten, Messenger-Nachrichten, Medien und vieles mehr. Die dafür notwendigen Daten werden standardmäßig auf Google-Servern gespeichert und fest mit dem Nutzerkonto verbunden. Das ist sehr praktisch und belegt mit Ausnahme der Medien auch gar nicht viel Speicherplatz.

Bisher ließ sich in den Backup-Einstellungen maximal festlegen, ob auch App-Daten in der Cloud gesichert werden sollen oder nicht. Dabei geht es um die von den Apps verwendeten Daten und nicht um den Status der App-Installation an sich. In dieser Woche wurde das neue Android-Backup ausgerollt, das allen Nutzern jetzt die Möglichkeit gibt, für jede App separat zu entscheiden, ob die Daten gesichert werden sollen oder nicht. Und das aus sehr gutem Grund.

Diese Entscheidung kann aus mehreren Gründen relevant sein: Vielleicht möchtet ihr auch bei einer oder mehrerer Apps sauber beginnen und schaltet das Backup eher aus. Eventuell handelt es sich um eine System-App, die ihr gar nicht mehr verwenden möchtet. Vielleicht belegt eine App auch unnötig viel Speicher. Denn seit wenigen Tagen wird der Backup-Speicher vom Google-Kontingent abgezogen. Oder andersherum: Vielleicht ist das Backup einer wichtigen App abgeschaltet, obwohl ihr die Daten gerne übernehmen würdet. Es empfiehlt sich daher, vor einem Gerätewechsel in die Einstellungen zu schauen.









So findet ihr das neue Android-Backup

Um zu den neuen Backup-Einstellungen zu gelangen, müsst ihr lediglich die Android-Einstellungen öffnen. Sucht dann nach dem Punkt „Backup“, „Sicherung“ oder einer ähnlichen Bezeichnung – das unterscheidet sich je nach Hersteller. Im besten Fall nutzt ihr die Suchfunktion und gebt „Sicherung“ ein. Mit einem Tap auf diesen Eintrag gelangt ihr direkt in den Bereich der Cloudsicherung, so wie ihr das auf obigen Screenshots sehen könnt.

Scrollt jetzt einfach ein wenig nach unten, etwa eine Displayseite, und ihr gelangt zu einer verkürzten Auflistung der Apps, die in der Cloud gesichert werden. Mit einem weiteren Tap am Ende der Liste lässt sich diese verlängern. Ihr seht die App mit Bezeichnung und Icon sowie den in der Cloud benötigten Speicherplatz. Durch das Anhaken oder Abhaken legt ihr fest, ob die App-Daten gesichert werden sollen oder nicht. Entscheidet ihr euch gegen die Sicherung, werden auch alle bisher in der Cloud abgelegten Daten dieser App gelöscht.

Der Umfang der gesicherten Daten sollte bei den meisten Apps im Byte-Bereich liegen, manchmal auch Kilobyte. Es gibt Ausnahmen mit mehreren Megabyte, aber insgesamt muss man sagen, dass der Umfang in heutigen Zeiten überschaubar ist, sodass ich grundlegend alle genutzten und interessanten Apps sichern würde.

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